Соловьев высказался о войне США из-за гомосексуализма

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал намерение США начать масштабную кампанию по декриминализации гомосексуализма в мире.
В беседе с изданием «Взгляд» Соловьев похвалил администрацию Дональда Трампа за такое решение, однако заявил, что не понимает, почему они начали свою кампанию с Ирана.
«Может, им стоит обратить внимание на своих традиционных союзников на Востоке? Вряд ли особенно сильно соблюдаются права сексуальных меньшинств в такой стране, как Саудовская Аравия. Им было бы там гораздо проще разобраться», — сказал он.
Журналист предположил, что казнь гомосексуалиста в Иране — это лишь повод для «демонизации» противника США, который давно уже является для них «целью номер один».
Он отметил, что США привыкли вмешиваться во внутренние политические процессы других стран, и в этом они видят «борьбу за высшие ценности».
«В свое время вице-президент США Джо Байден заявил, что ему безразлично, что говорят в странах о культуре и религии, но если они не поддерживают гомосексуалистов, то США будут бороться за их права», — напомнил телеведущий.
При этом Соловьев заявил, что «для начала США надо бороться с Библией», которая категорически запрещает гомосексуализм.
«Президенты США приносят клятву на Библии, а там есть раздел, который называется Левит. Исходя из этой инициативы, американцы собираются вымарать этот раздел и больше не приносить клятву на Библии? На такие непростые вопросы современное общество не может дать ответ, хотя здесь речь идет не об уничтожении. Нет. Я говорю о моральных критериях», — подытожил журналист.
Ранее телеканал NBC анонсировал запуск глобальной кампании администрации США по декриминализации гомосексуализма в мире. Как отмечает телеканал, кампания задумана частично как ответ на сообщения о казни молодого человека нетрадиционной ориентации в Иране.