Соловьев высказался о войне США из-за гомосексуализма

Соловьев высказался о развязывании войны США из-за гомосексуализма

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал намерение США начать масштабную кампанию по декриминализации гомосексуализма в мире.

«Может, им стоит обратить внимание на своих традиционных союзников на Востоке? Вряд ли особенно сильно соблюдаются права сексуальных меньшинств в такой стране, как Саудовская Аравия. Им было бы там гораздо проще разобраться», — сказал он.

Журналист предположил, что казнь гомосексуалиста в Иране — это лишь повод для «демонизации» противника США, который давно уже является для них «целью номер один».

Он отметил, что США привыкли вмешиваться во внутренние политические процессы других стран, и в этом они видят «борьбу за высшие ценности».

«В свое время вице-президент США Джо Байден заявил, что ему безразлично, что говорят в странах о культуре и религии, но если они не поддерживают гомосексуалистов, то США будут бороться за их права», — напомнил телеведущий.

При этом Соловьев заявил, что «для начала США надо бороться с Библией», которая категорически запрещает гомосексуализм.

«Президенты США приносят клятву на Библии, а там есть раздел, который называется Левит. Исходя из этой инициативы, американцы собираются вымарать этот раздел и больше не приносить клятву на Библии? На такие непростые вопросы современное общество не может дать ответ, хотя здесь речь идет не об уничтожении. Нет. Я говорю о моральных критериях», — подытожил журналист.