«Люди устали»: в Госдуме объяснили феномен Зеленского

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На пост главы государства претендует 44 кандидата. По результатам опроса, шоумен Владимир Зеленский занимает на данный момент лидирующую позицию. Такую расстановку сил объяснил Леонид Калашников, председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Своим мнением он поделился в программе «Между тем» на «Звезде».

«Его феномен для меня уже сейчас понятен. Люди устали от этих фигур. Тимошенко — с начала 90-х годов, Порошенко тоже. И вдруг появляется симпатичный молодой человек да еще и с финансовыми вложениями, которые в него вкладывают другие олигархи», — объяснил Калашников.

Он считает, что, несмотря на это, шансов на победу у Зеленского мало и картина прояснится уже во втором туре выборов.

Ранее Зеленский рассказал о своих первых шагах в случае избрания его президентом Украины. Он пообещал лишить депутатов, судей и главу государства неприкосновенности.