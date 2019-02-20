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LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ 

Рамблер 25 минут назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин 20 февраля обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В 2019 году для выступления президента выбрали Гостиный двор.
Это обращение станет для Путина 15-м. В ходе посланий президент обычно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач. После выступления глава государства подписывает конкретные поручения.
Обычно на выступление президента приглашают около тысячи человек — сенаторов, депутатов Госдумы, членов правительства, судей, губернаторов, глав основных конфессий и журналистов.
СМИ писали, что повестка нового послания на контрасте с прошлогодней оборонной тематикой будет позитивной.
Сообщалось, что Путин затронет темы национальных проектов и волонтерства, отношения России и Белоруссии, переговоры о Курилах, космическую программу России и проблемы с вывозом мусора.
В 2018 году Путин выступил перед Федеральным собранием 1 марта. Выступление заняло почти два часа вместо 40 запланированных минут.
В прошлом году послание было мультимедийным: Путин показал анимацию полета крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и рассказал об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Президент выразил надежду, что это оружие «отрезвит любого потенциального агрессора».
Комментарии
Политика , ВЛАДИМИР ПУТИН , Госдума
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