Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США своим выходом из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) поставили под угрозу всю договорённость по иранской ядерной программе.
«Не наша вина — вообще-то ничья вина, кроме Вашингтона, — что США решили выйти из этого Совместного всеобъемлющего плана действий, поставив под угрозу всю договорённость по иранской ядерной программе…», — приводит его слова РИА Новости.
Лавров добавил, что это чревато ростом региональной напряжённости и расшатыванием режима нераспространения ядерного оружия.
Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Голамали Хошру призвал Совет Безопасности ООН привлечь Вашингтон к ответственности за выход из СВПД.