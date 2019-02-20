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Лавров: США выходом из СВПД поставили под угрозу иранскую ядерную сделку 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США своим выходом из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) поставили под угрозу всю договорённость по иранской ядерной программе.
«Не наша вина — вообще-то ничья вина, кроме Вашингтона, — что США решили выйти из этого Совместного всеобъемлющего плана действий, поставив под угрозу всю договорённость по иранской ядерной программе…», — приводит его слова РИА Новости.
Лавров добавил, что это чревато ростом региональной напряжённости и расшатыванием режима нераспространения ядерного оружия.
Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Голамали Хошру призвал Совет Безопасности ООН привлечь Вашингтон к ответственности за выход из СВПД.
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Политика , В мире , Конфликты , Оружие , СЕРГЕЙ ЛАВРОВ , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , США
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