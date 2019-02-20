В Госдуме оценили планы Киева по защите от «кибератак России» на выборах

«Возможные кибератаки России стали уже официальным предлогом для подтасовки результатов выборов с украинской стороны. Турчинов уже заранее заявляет, что будущие выборы под большим сомнением: и Россия «вмешается», и хакеры, и то, что наблюдатели будут целыми днями сидеть и считать бюллетени — это всё равно без толку», — пояснил Бальбек.

Депутат отметил, что украинские власти, прикрываясь угрозой вмешательства России, лишь преследуют свои корыстные цели.

«Так что посыл идёт следующий: «Панове избиратели, за кого вы б ни отдали свои голоса, победит тот, кто надо… Лишь благодаря „российскому кибервмешательству“ у нас есть шанс ещё годика четыре прогреть карманы. А оборону от кибератак мы организуем», — заключил Бальбек.

Ранее секретарь Турчинов рассказал о планах по защите серверов ЦИК от возможных «кибератак» со стороны России во время президентских выборов.