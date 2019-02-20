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В Госдуме оценили планы Киева по защите от «кибератак России» на выборах 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о планах по защите серверов ЦИК от возможных «кибератак» со стороны России.
«Возможные кибератаки России стали уже официальным предлогом для подтасовки результатов выборов с украинской стороны. Турчинов уже заранее заявляет, что будущие выборы под большим сомнением: и Россия «вмешается», и хакеры, и то, что наблюдатели будут целыми днями сидеть и считать бюллетени — это всё равно без толку», — пояснил Бальбек.
Депутат отметил, что украинские власти, прикрываясь угрозой вмешательства России, лишь преследуют свои корыстные цели.
«Так что посыл идёт следующий: «Панове избиратели, за кого вы б ни отдали свои голоса, победит тот, кто надо… Лишь благодаря „российскому кибервмешательству“ у нас есть шанс ещё годика четыре прогреть карманы. А оборону от кибератак мы организуем», — заключил Бальбек.
Ранее секретарь Турчинов рассказал о планах по защите серверов ЦИК от возможных «кибератак» со стороны России во время президентских выборов.
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Комментарии
Политика , Украина , Руслан Бальбек , АЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ , Госдума , Центризбирком России , Республика Крым
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