Ждать ли от послания Путина сенсаций? Комментарий Георгия Бовта

Владимир Путин 20 февраля обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Содержание документа никогда заранее не разглашается, а президент до последнего работает над текстом, внося в него поправки. Можно ли ждать чего-то сенсационного?

Говорят, Путин должен был выступать с ежегодным посланием в марте, в годовщину присоединения Крыма , и вдруг передвинул сроки. Если это так, то, наверное, ему есть что сказать именно теперь и тянуть с этим он не хочет.

Прошлогоднее послание Путина предвосхитило новые «майские» указы, которые слились в один, где была прописана аж дюжина национальных проектов. Многие помнят удивленное лицо Алексея Кудрина , на котором в определенный момент речи Путина словно застыл немой вопрос: «Откуда же он возьмет такие деньжищи на все это?» Теперь с деньжищами вроде определились. На национальные проекты вкупе с инфраструктурными потратят 24 трлн рублей.

Бизнес тоже подтянется, никуда не денется. Но не по «списку Белоусова», хотя, согласно концепции помощника президента по экономике, предполагалось обложить дополнительными налогами тех, кто их якобы недоплачивает. Теперь и президент, и премьер уверяют, что участие в нацпроектах будет сугубо добровольным. Но эта добровольность явно нуждается в президентских гарантиях насчет хотя бы неухудшения инвестиционного климата в стране. Особенно на фоне громкого дела основателя фонда прямых инвестиций Baring Vostok Майкла Калви , за которым пришли как раз в дни сочинского инвестиционного форума.

Вряд ли в своем выступлении Путин коснется одного частного дела. Однако, возможно, мы услышим его оценки как дела американца Калви, так и громкого ареста сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в каких-то намеках или оговорках. Или нам покажется, что мы их услышали.

Национальные проекты пока не стали основой экономического роста. Он в прошлом году был скромным, а в нынешнем обещают еще скромнее: рост реальных доходов населения не превысит 0,5%. Президент говорил в прошлом году о прорыве. Но пока прорыва не просматривается, в лучшем случае идет сосредоточение сил.

Что касается каких-то новых масштабных социальных программ, то уже в прошлом году, идя на выборы, Путин был довольно скуп на такие обещания, а ключевым было слово «адресность». Российская экономика не в той форме, чтобы раздавать всем сестрам по серьгам. Вопрос в том, насколько точно власти укажут адреса и до всех ли нуждающихся дойдут «письма счастья». Возможно, президент уточнит намеки правительства о том, что теперь бедность будут считать по-новому.

В ежегодных посланиях Путин регулярно обращается к проблемам медицины и образования. Будем надеяться, что он не изменит этой привычке. Там проблем по-прежнему много. А уж в науке и образовании точно никакого прорыва не наблюдается. Скорее провалы.

В прошлогоднем послании имелась вторая часть, куда более драматичная. Она была посвящена новым системам вооружений и запомнилась характерным видеорядом, в котором было видно, как наша неуловимая и несбиваемая ракета летит к полуострову, напоминающему Флориду.

Ключевым тогда для многих вопросом было то, удастся ли совместить первую, социальную часть послания, со второй, военно-промышленной? Угроза, как нам не свалиться в самоубийственную гонку вооружений, особенно после развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности, за год стала еще более актуальной, тем более на фоне готовящихся новых американских санкций.

Обычно в ежегодных посланиях Путин не очень много говорит о чисто политических преобразованиях. Возможно, теперь он сделает исключение. Все же недавно были продолжительные переговоры с белорусским президентом на тему интеграции двух стран, каковая видится некоторым одним из вариантов решения так называемой проблемы 2024 года, то есть политического транзита после истечения последнего срока президентства Путина.

Накануне «Единая Россия» сделала неожиданное объявление: партия согласна снизить муниципальный фильтр на губернаторских выборах с 10% до 5%. Радикальной эту политическую инициативу не назовешь, однако она хотя бы прервет продолжительную линию на закручивание гаек в политике.

В любом случае если уж и ждать каких-то больших или малых сенсаций в нынешнем ежегодном послании президента, то, скорее всего, они будут лежать в сфере экономики или внутренней политики. Потому что с ракетами у нас наблюдается полная стабильность и преемственность.