В МИД осудили гонения Киева на Вышинского и других независимых журналистов

Киев подвергает гонениям и репрессиям независимые СМИ и журналистов, в числе которых оказался и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ

"Вопреки своим заявлениям о приверженности идеалам демократии, соблюдению прав и свобод человека, руководство Украины, по сути, объявило охоту на всех, кто имеет собственные, отличные от официоза, взгляды", — сообщается на сайте МИД РФ.

"Гонениям и репрессиям подвергаются многие украинские независимые СМИ и журналисты. Среди них и главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский", — сказано в комментарии.

Ранее Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство украинской прокуратуры и продлил арест Вышинского до 8 апреля. Защита журналиста подала апелляцию на продление его ареста. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский . Кроме того, в Верховный суд Украины подана жалоба защиты Вышинского на содержание его под арестом. Рассмотрение этой жалобы назначено на 20 марта, ожидается, что Вышинский будет доставлен в Киев для участия в заседании.

Сам Вышинский сейчас находится в СИЗО Херсона и продолжает знакомиться с материалами дела. Всего в деле 31 том — 25 основных и шесть технических. Ранее прокуратура дважды подавала в суд ходатайство с просьбой ограничить Вышинскому срок ознакомления с делом, однако оно было отклонено.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.