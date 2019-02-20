Источник рассказал о готовности доклада Мюллера по «делу о России»

Генеральный прокурор Билл Барр готовится объявить на следующей неделе о получении доклада о расследовании Роберта Мюллера.

Подготовка является ярким свидетельством того, что Мюллер почти закончил свое почти двухлетнее расследование, отмечает телеканал.

Точные сроки объявления могут быть изменены в связи с предстоящим саммитом США-КНДР.

После изучения доклада Мюллера генпрокурор подготовит собственный доклад для конгресса.