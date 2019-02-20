МИД РФ призвал Запад удержать Киев от военных авантюр

Отмечается, что взрывы, прогремевшие в понедельник Донецке , являются попыткой Киева запугать жителей и укладываются в логику предвыборной кампании Петра Порошенко . "Похоже, Киев сознательно продолжает "размораживать" ситуацию в регионе, пытаясь запугать его жителей".

В ведомстве считают, что таким образом Киев решил переключить внимание избирателей с многочисленных проблем на военные действия в Донбассе. По мнению Москвы, Киев «не останавливается перед самыми гнусными провокациями, пытается втянуть в них наблюдателей ОБСЕ, подставляя их под удар".

Напомним, утром 18 февраля в центре Донецка прогремели три взрыва, в том числе рядом с гостиницей, где проживают наблюдатели ОБСЕ. В результате диверсии никто не пострадал. По мнению заместителя командующего корпусом Министерства обороны ДНР Эдуарда Басурина, это провокация организована украинскими силовиками для запугивания наблюдательной миссии ОБСЕ.