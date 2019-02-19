Российские и американские военные поддерживают плотный контакт по Сирии, заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов.
«В двустороннем плане поддерживается очень плотный контакт между нашими военными, имею в виду — не допускать каких-то неприятных для обеих сторон инцидентов в Сирии», — цитирует его РИА Новости.
Ранее США призвали Россию содействовать регулярным поставкам гуманитарной помощи в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
При этом 16 февраля в Минобороны России сообщили, что большая часть гуманитарного груза, предназначенного для беженцев в «Эр-Рукбан», по всей вероятности, попала в руки подконтрольных США бандформирований.