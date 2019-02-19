В МИД рассказали о плотном контакте России и США по Сирии

Михаил Богданов. Российские и американские военные поддерживают плотный контакт по Сирии , заявил заместитель главы МИД России «В двустороннем плане поддерживается очень плотный контакт между нашими военными, имею в виду — не допускать каких-то неприятных для обеих сторон инцидентов в Сирии», — цитирует его РИА Новости. Ранее США призвали Россию содействовать регулярным поставкам гуманитарной помощи в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан». При этом 16 февраля в Минобороны России сообщили, что большая часть гуманитарного груза, предназначенного для беженцев в «Эр-Рукбан», по всей вероятности, попала в руки подконтрольных США бандформирований.