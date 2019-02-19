МИД отреагировал на разрыв США диалогов с Россией

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Захарова прокомментировала слова Порошенко об отмене «США встреч с Россией» 

RT на русском 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Петра Порошенко о том, что США якобы отменили встречи с представителями российской стороны из-за инцидента в Керченском проливе.
«Теперь вопрос: кто врёт? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс. Или Пенс наврал Порошенко? Никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались», — написала она в Facebook.
США разорвали все диалоги с Россией
Ранее Порошенко сказал, что руководство США «из-за акта агрессии в Керченском проливе» отменило все встречи с россиянами.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и были задержаны вместе с находившимися на борту украинскими моряками.
RT на русском: последние новости
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Политика , Видео , ПЕТР ПОРОШЕНКО , МАРИЯ ЗАХАРОВА , МИД , США
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