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Султан Брунея пригласил Путина в гости 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Султан Брунея Хассанал Болкиах пригласил президента России Владимиру Путину посетить страну, передает РИА "Новости".
Об этом рассказала глава Совфеда Валентина Матвиенко.
"Его величество султан выразил желание, намерение вновь посетить с визитом Российскую Федерацию. Я передам его пожелание. Также он просил еще раз передать президенту России приглашение предложение посетить с официальным визитом Бруней. Я сказала, что Владимир Владимирович с удовлетворением принял это приглашение, но для его реализации нужно отработать субстантивную часть наших двусторонних отношений", — сказала Матвиенко.
Ранее султан Брунея приглашал Путина посетить страну в 2016 году.
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Политика , ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО , ВЛАДИМИР ПУТИН , Совет Федерации , РИА Новости , Бруней
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