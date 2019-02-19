Белорусские новости: Путин отрезал Лукашенко западный вектор

Лукашенко в «Белорусских новостей» отмечает, что российский лидер «спутал» Комментируя встречу Путина Сочи , авторотмечает, что российский лидер «спутал» Минску карты на западном направлении. Перспектива такова, что экономическая поддержка со стороны Кремля для Белоруссии будет становиться скупее, если белорусская сторона не согласится на «продвинутую» интеграцию. При этом сам Лукашенко подчеркнул, что два лидера «готовы настолько идти далеко в объединении», насколько готовы народы двух стран.

О главном Александр Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи, похоже, так и не договорился. Но и на серьезные уступки, судя по всему, не пошел.

«Не маневрами только живы люди», — отмахнулся белорусский президент 15 февраля в Сочи от прессы, которой зудело узнать, обсуждалась ли компенсация за налоговый маневр в российской нефтянке.

Казуистика на тему суверенитета и независимости

Да, в этой служебной командировке Лукашенко вместе с Путиным предавался разным здоровым утехам: горные лыжи, хоккей, совместная трапеза с розовыми после свежего воздуха лицами…

Но кто поверит, что президент Белоруссии выбрался туда ради этих удовольствий? Он ведь и дома потешные соревнования регулярно устраивает — от рождественского хоккейного турнира до «Минской лыжни».

На самом деле нефтяная компенсация — не пустяк. Сам Лукашенко ранее говорил, что если ее не дадут, то Белоруссия потеряет около 400 млн долларов только в нынешнем году, а за все время маневра — аж 15 миллиардов долларов.

И если вопрос не сдвинулся, это означает, что Минск де-факто не готов на дальнейшую интеграцию по российскому сценарию, а Россия не готова быть щедрой душой за так.

После декабрьского «ультиматума Медведева» ряд российских СМИ стал обсуждать инкорпорацию Белоруссии как вопрос почти решенный. Да и сам Лукашенко условия российского премьера: хотите субсидий — соглашайтесь на «продвинутый вариант» интеграции по союзному договору 1999 года — воспринял как покушение на суверенитет.

В Сочи белорусский президент снова затронул эту тему:

«Зачем нам поднимать вопросы суверенитета Белоруссии и России? Это икона, это святое… Мы даже в этом контексте не обсуждаем эти проблемы».

Правда, рассуждения выглядели путаными, поскольку вслед оратор вдруг произнес фразу, которая вызвала оторопь у белорусских националистов:

«Для меня независимость — это понятие относительное».

Более того, Лукашенко подчеркнул, что два лидера «готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий государств и народов», насколько готовы сами народы.

Путин же оценил итоги переговоров лапидарно:

«Мне кажется, что работа у нас получилась».

Обмолвился, что тема союзного договора обсуждалась, но конкретики не пролил. И тоже пожонглировал казуистикой на тему, что независимость в современном мире условна.

Попытались спрятать неудачу

«Они попытались спрятать свою неудачу, однако получилось неуклюже», — так в комментарии для Naviny.by оценил высказывания двух президентов после переговоров эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

У него сложилось впечатление, что Лукашенко, рассуждая сегодня перед журналистами о воле народов в процессе интеграции, заочно продолжал спор, происходивший на переговорах.

«Ссылки на народ — это как бы еще один способ отвертеться от интеграции», — считает аналитик.

«если [народы] не готовы, какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать кому-то волю». Добавлю: в этом контексте многозначительно прозвучала ремарка Лукашенко, что

Действительно, Россия в лице Путина сегодня выглядела даже чисто физически уязвимо. Тот пришел на встречу с Лукашенко с пластырем на пальце. Но — никакой конспирологии: это травма на тренировке по дзюдо, пояснил пресс-секретарь Кремля.

Неужели эти серьезные мужчины рассуждали о природе и погоде?

Карбалевич сомневается, что в дни сочинских переговоров стороны действительно не касались налогового маневра. Аналитик обращает внимание на состав делегаций в первый день:

«Там были министры как раз на эту тему».

Именно Козак еще за два дня до «ультиматума Медведева» послал Минску черную метку. Он отказался обсуждать с белорусами налоговый маневр и скидку на газ «до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства».

Силуанов в декабре заявлял, что Москва больше не готова раздавать подарки в виде субсидий, не получая ничего взамен. Орешкин недавно намекал, что Минск из-за обиды на Россию блокирует решения в формате ЕАЭС . Бабич же не без иронии заявлял, что его страна будет только рада, если белорусские партнеры найдут альтернативную нефть. Типа: баба с возу — кобыле легче.

Вряд ли Путин собрал этих серьезных мужчин, чтобы поболтать с белорусскими гостями о природе и погоде. Скорее, разговор шел о главном и по гамбургскому счету. А коль не срослось, то лучше сказать, что больные темы и не трогали. И вообще — что они не так уж важны. Как в басне про лису и виноград.

Высокого гостя задержали в Сочи не без умысла?

Вдобавок ко всему из-за переговорного марафона в Сочи Лукашенко был вынужден в последний момент отменить поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Хотя там ему зарезервировали место в дискуссии «Отношения Восток — Запад».

Получилось пикантно. Ведь сам белорусский президент дорожит западным вектором, нишей миротворчества. Минувшей осенью он с удовольствием использовал трибуну встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске: призывал больше вкладывать в Белоруссию, пиарил инициативу «Хельсинки-2».

А вот в Москве не очень довольны тем, что, как там выражаются, «Батька» заигрывает с Западом. И тут лезет в голову конспирологическая мысль: а не специально ли российские друзья так растянули сейчас программу пребывания высокого белорусского гостя? Ведь главные вопросы, судя по всему, были обсуждены еще 13 февраля. Участие днем позже во встрече с прилетевшими к Путину президентами Ирана и Турции не выглядело таким уж жизненно важным для Лукашенко. Тем более что его пригласили, похоже, только на чаепитие.

И наконец, сегодняшнее обсуждение вопросов сотрудничества в гуманитарной сфере — тоже не та проблематика, ради которой белорусский руководитель выбирался бы в Сочи. Но коль уж предложили такую марафонскую программу — отказываться было, видимо, неудобно. Тем более что дважды за последние полгода Лукашенко после неудачных переговоров с Путиным делал демарши: в августе отказался пойти на турнир по самбо, в декабре — сыграть в хоккей на Красной площади.

Политический хоккей на измор

На этот же раз два государственных лидера плюс младший сын белорусского президента Николай Лукашенко демонстративно погоняли шайбу в одной команде. Но искушенная публика понимает: на принципиальные вопросы двусторонних отношений эта идиллия не распространяется. У российской и белорусской переговорных команд — разные установки, а по большому счету — разные интересы. Пока особо сблизить позиции, похоже, не удалось.

Впрочем, вероятно, что Лукашенко дал понять: он выбирает не продвинутый, а, пользуясь термином Медведева, консервативный вариант интеграции. Кремль, в свою очередь, пока решил не перегибать палку. Не хотите — как хотите, но тогда на наши пряники особо не надейтесь. То есть — очередной шаткий временный компромисс.

Да, а в Мюнхен отправили председателя КГБ Валерия Вакульчика. Почему тогда не министра иностранных дел, архитектора разрядки с Западом Владимира Макея ? В социальных сетях тут же вспомнили, что когда у Лукашенко не выплясывалось самому лететь в Европу, то на всякие форумы посылались технические фигуры, исполнители без намека на политические амбиции. В этом есть своя логика, если вспомнить фразу бессменного президента, что в Белоруссии — один политик.

Так или иначе, но на чисто символическом уровне получилось, что Путин в этот раз спутал Лукашенко карты на западном направлении. Однако этот вектор становится для Минска все важнее. Именно потому, что Кремль стоит на своем, поддавливает. Перспектива такова, что экономическая поддержка с его стороны будет становиться скупее. Если белорусская сторона не согласится на «продвинутую» интеграцию, чреватую медленным поглощением. Но Лукашенко же сказал: суверенитет — это икона.

При этом в Кремле такой пафос могут воспринимать с усмешечкой. У Москвы в этой игре — априорное преимущество. Для нее спорные вопросы не критичны, можно играть вдолгую. А вот для Белоруссии это драматичный вызов. Политический хоккей на измор продолжается.