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Берни Сандерс заявил, что не признает Гуайдо легитимным лидером Венесуэлы 

ТАСС + ещё 19 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который ранее объявил о том, что будет баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года, заявил, что не признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. Об этом он сообщил в четверг в интервью телеканалу Univision.
Ведущий задал Сандерсу вопрос, считает ли он Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. «Нет, — ответил сенатор. — Я считаю, что есть серьезные вопросы к последним [президентским] выборам [в Венесуэле], и есть масса людей, которые считают, что они были мошенническими. И я думаю, что Соединенным Штатам следует работать с международным сообществом, чтобы сделать так, чтобы в Венесуэле прошли свободные и честные выборы».
С точки зрения Сандерса, действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро следует не покидать свой пост, а провести «честные и свободные выборы», которые бы определили, должен ли он оставаться у власти.
Сандерс, который официально является независимым сенатором, ранее на этой неделе заявил, что намерен на предстоящих осенью будущего года выборах претендовать на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он заостряет внимание на существующем в США социальном неравенстве, серьезных проблемах в сферах образования и здравоохранения.
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Комментарии
Политика , В мире , Латинская Америка , США , НИКОЛАС МАДУРО , Берни Сандерс , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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