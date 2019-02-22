Берни Сандерс заявил, что не признает Гуайдо легитимным лидером Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 22 февраля. / ТАСС /. Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс , который ранее объявил о том, что будет баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года, заявил, что не признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы . Об этом он сообщил в четверг в интервью телеканалу Univision.

Ведущий задал Сандерсу вопрос, считает ли он Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. «Нет, — ответил сенатор. — Я считаю, что есть серьезные вопросы к последним [президентским] выборам [в Венесуэле], и есть масса людей, которые считают, что они были мошенническими. И я думаю, что Соединенным Штатам следует работать с международным сообществом, чтобы сделать так, чтобы в Венесуэле прошли свободные и честные выборы».

С точки зрения Сандерса, действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро следует не покидать свой пост, а провести «честные и свободные выборы», которые бы определили, должен ли он оставаться у власти.