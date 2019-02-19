Цель США — расколоть Сирию, заявил Лавров

"Иными словами, задача восстановления суверенитета и территориальной целостности Сирии, под которой подписалось все международное сообщество, включая Соединенные Штаты, для Соединенных Штатов на самом деле являлась лишь маневром для отвода глаз. Их цель — теперь это становится все более очевидным — Сирию расколоть и создать на восточном берегу квазигосударство", — заявил Лавров на пресс-конференции после встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

"Они в него уже активно вкладывают средства, в том числе заставляют своих союзников платить за обустройство этой части Сирийской арабской республики. При всем при том, запрещают своим союзникам вкладывать средства в восстановлении инфраструктуры на остальной части Сирии, которая находится под контролем законного правительства", — добавил он.