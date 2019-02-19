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Цель США — расколоть Сирию, заявил Лавров 

РИА Новости + ещё 4 41 минуту назад
Фото: Reuters
Цель США — расколоть Сирию и создать на восточном берегу Евфрата квазигосударство, Вашингтон запрещает своим союзникам вкладывать средства в восстановление освобожденных районов Сирии, подконтрольных правительству, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Иными словами, задача восстановления суверенитета и территориальной целостности Сирии, под которой подписалось все международное сообщество, включая Соединенные Штаты, для Соединенных Штатов на самом деле являлась лишь маневром для отвода глаз. Их цель — теперь это становится все более очевидным — Сирию расколоть и создать на восточном берегу квазигосударство", — заявил Лавров на пресс-конференции после встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.
"Они в него уже активно вкладывают средства, в том числе заставляют своих союзников платить за обустройство этой части Сирийской арабской республики. При всем при том, запрещают своим союзникам вкладывать средства в восстановлении инфраструктуры на остальной части Сирии, которая находится под контролем законного правительства", — добавил он.
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Политика , США , СЕРГЕЙ ЛАВРОВ , МИД , ОБСЕ , Сирия
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