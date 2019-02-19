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Власти хотят заставить россиян быть худыми 

News.ru 57 минут назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Роспотребнадзор в рамках работы над повышением качества питания в России изучает опыт стран с наиболее высокой продолжительностью жизни. В частности, выбор пал на Японию, где для мужчин иметь талию более 90 см, а для женщин свыше 80 см — незаконно. Изучать именно японскую стратегию чиновники взялись не случайно, ведь эта страна лидирует по продолжительности жизни во всем мире.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в Японии действует «метабо-закон», в соответствии с которым граждане в возрасте от 40 до 75 лет должны ежегодно проходить обязательный замер талии. Для тех, кто выбивается из стандартов правительство вводит ограничения. В частности, такие люди обязаны регулярно посещать специальные консультации. Более того, для работодателей, которые недостаточно заботятся о здоровье сотрудников в законодательстве Японии предусмотрены штрафы. Они могут достигать $19 млн Таким образом, японцы с лишним весом могут сталкиваться с дискриминацией при устройстве на работу, так как многие работодатели не хотят возлагать на себя обязательства в виде многомиллионных штрафов за сотрудников, которые не вписываются в установленные законом рамки.
Между тем министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в Минздраве намерены обсудить идею штрафов за слишком широкую талию. В Госдуме же, комментируя идею наказывать россиян рублём за избыточный вес, заявили, что реализовать её в ближайшее время невозможно. Член комитета по охране здоровья Алексей Куринный при этом отметил, что наказывать людей за заболевание нельзя, а бороться с ожирением следует при помощи профилактики и пропаганды.
За последние пять лет количество страдающих ожирением россиян выросло почти на треть и достигло двух миллионов. Больше всего пациентов с таким диагнозом, по данным Минздрава, проживают в Алтайском крае. Также лидерами по числу жителей с лишним весом стали Магаданская, Курганская, Тюменская и Оренбургская области. Министр здравоохранения убеждена, что наибольший вклад в здоровье может внести только сам человек. Однако для этого, по словам Скворцовой, он должен быть информирован и мотивирован. Также у него должны быть условия, которые позволяли бы следовать здоровому образу жизни.
Для того, чтобы подвигнуть россиян заниматься спортом, Министерство финансов подготовило законопроект, который предполагает введение налогового вычета на спортивно-оздоровительные мероприятия. Планируется, что он вступит в силу в январе 2020 года.

Зарубежный опыт

Первое место в рейтинге стран, жители которых наиболее часто страдают ожирением, занимает США. Согласно подсчётам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), данный диагноз имеют около 38% населения Штатов. На втором месте расположилась Мексика, где обладателями избыточного веса являются порядка 34% граждан. Замыкает тройку Англия (30%).
Япония — конечно же не единственная страна, власти которой прилагают усилия для борьбы с лишним весом граждан. В Новой Зеландии, к примеру, с целью улучшения статистики, был введён запрет на получение гражданства лицами, чей индекс тела превышает 35. Это связано с тем, что они не отвечают нормам национальной политики здравоохранения, так как создают дополнительную финансовую нагрузку для системы охраны здоровья.
В США бороться с проблемой лишнего веса также пытаются на государственной уровне. В 2010 году Мишель Обама, которая была на тот момент первой леди, запустила программу «Давай двигаться», цель которой — борьба с эпидемией ожирения среди детей. Её идею подхватила первая супруга американского лидера Дональда Трампа Иванка, которая заявила о намерении продвигать в Штатах так называемую «итальянскую диету». Её рацион позволяет похудеть, не отказывая себе в удовольствии от еды.
Правительство Мексики же борется с ожирением с помощью налогов на вредные продукты. Также власти страны приняли решение ввести запрет на продажу такой еды в школах.
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Политика , Общество , Статьи , МИШЕЛЬ ОБАМА , Алексей Куринный , ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА , ДОНАЛЬД ТРАМП , Минздрав РФ , Госдума , ОЭСР , Роспотребнадзор , Минфин , Япония
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