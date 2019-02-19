Пока вы спали: Россия упустила исторический шанс 

Хакеры замаскировались под ЦБ
В России появилась группировка хакеров, маскирующаяся под подразделение Центрального банка, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет компании Positive Technologies. Хакеры маскируются под Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) — структурное подразделение департамента информационной безопасности ЦБ. От имени ФинЦЕРТа группировка, название которой пока установить не удалось, рассылает в банки вредоносные документы с макрокомандами.
Россия засудит США
Россия по-прежнему намерена добиться возврата отнятой в США дипломатической собственности через суд, рассказал «Известиям» замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, вопрос подачи иска в американский суд не снят и не будет снят с повестки, однако отношения Москвы с Вашингтоном сейчас «настолько тяжелые, что надо взвесить все обстоятельства». Рябков подчеркнул, что время «не поджимает» Россию, а «подготовительный отрезок» продолжается.
«Мы этот путь пройдем до его логического завершения», — пообещал он.
Россия упустила исторический шанс
Россия стала бы новым гарантом безопасности Европы, не будь она «ненадежным партнером», заявил в статье для Bloomberg журналист Леонид Бершидский. По его словам, приход к власти в США Дональда Трампа дал России «исторический шанс» сменить Америку в роли гаранта безопасности Европы — президент США требует от ЕС все большего, а критикует все жестче. Однако, уверен Бершидский, заменой США Россия не станет, потому что Европейский союз «основан на ценностях и правилах» и готов лишь «терпеть» «авторитарную» Россию, но не «довериться» ей.
Жители Курил против «переезда»
96% жителей южных островов Курильской гряды возражают против передачи островов Японии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные на его сайте. Во ВЦИОМе отмечают, что такое мнение жителей «однозначно»: так высказались 92% жителей острова Шикотан, 96% — жителей Кунашира, 97% — Итурупа, а в зависимости от возраста неприятие передачи островов Японии варьируется от 94% до 97%.
Почему гаитяне взывают к Путину
Гаитяне взывают к президенту России Владимиру Путину, потому что слышали о его влиянии и непреклонности, пишет «Взгляд». Уже около двух недель на Гаити длятся сопровождающиеся беспорядками массовые протесты против коррупции «подчиненных» США чиновников. В ходе акций гаитяне часто используют изображения российского лидера и обращаются к нему за помощью, хотя каких-то особенных отношений у Гаити и России никогда не было. Однако, уверен автор публикации, протестующие взывают к Путину, так как слышали, что это он «выбрал» Трампа, что он поддерживает неугодного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и тому подобное.
«Какой-то Путин из далекой России, который не боится Америки и помогает соседям Гаити. Может и нам поможет?» — думают, по мнению журналиста, гаитяне.