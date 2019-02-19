Глава МИД Латвии оценил отношения с Россией 

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил отношения с Россией.
«Латвия готова поддерживать диалог с Россией и решать практические вопросы в сферах, которые соответствуют интересам обеих сторон», — сказал он.
По его словам, Рига заинтересована в продолжении сотрудничества с Москвой, в том числе в транспорте и логистике, таможенных вопросах, борьбе с организованной преступностью и нелегальной миграцией.
Ранее директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о том, что ЕС следует прилагать больше усилий для борьбы с «российской пропагандой».