Глава МИД Латвии оценил отношения с Россией

«Латвия готова поддерживать диалог с Россией и решать практические вопросы в сферах, которые соответствуют интересам обеих сторон», — сказал он.

По его словам, Рига заинтересована в продолжении сотрудничества с Москвой, в том числе в транспорте и логистике, таможенных вопросах, борьбе с организованной преступностью и нелегальной миграцией.