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Глава МИД Латвии оценил отношения с Россией 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил отношения с Россией.
«Латвия готова поддерживать диалог с Россией и решать практические вопросы в сферах, которые соответствуют интересам обеих сторон», — сказал он.
По его словам, Рига заинтересована в продолжении сотрудничества с Москвой, в том числе в транспорте и логистике, таможенных вопросах, борьбе с организованной преступностью и нелегальной миграцией.
Ранее директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о том, что ЕС следует прилагать больше усилий для борьбы с «российской пропагандой».
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Политика , В мире , Прибалтика , Андрей Иванов , МИД , ЕС , газета "Аргументы недели" , Латвия
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