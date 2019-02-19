Асахи симбун (Япония): примеры из прошлого помогут понять переговорную тактику России

Асахи симбун ( Япония ) анализирует, как Россия поступала в других территориальных спорах, чтобы лучше понять вероятность возвращения островов Японии.

«Даже если прийти к компромиссу по территориям и историческому восприятию, а также подписать соглашение, это еще не конец. Россия начинает расшатывать на стадии ратификации, и это — ее стиль», — считает аналитик.

Что касается территориальной проблемы, к которой имела отношение Россия, то хорошо известны переговоры по демаркации границ с Китаем . Тогда вопрос был урегулирован разделом спорных островов практически пополам. Тем не менее при анализе российско-японских переговоров по мирному договору, скорее всего, полезным будет прецедент с Эстонией . Дело в том, что у истории, в соответствии с которой ответственность лежит на советском диктаторе Сталине, и заявлений России после распада СССР есть общие черты с проблемой «северных территорий».

Эстония — это одна из стран Прибалтики, граничащая с Россией на западе. Эстония была частью Российской империи, в 1918 году, после Русской революции, объявила о независимости. В 1920 году она заключила с советской властью Тартуский мирный договор, включавший демаркацию границ.

Тем не менее в 1940 году Сталин присоединил Эстонию к СССР на основе секретного соглашения с нацистской Германией. Более того, когда закончилась Вторая мировая война, он отодвинул границу между Эстонией и Россией на запад. В результате Россия получила территории размером с Токио.

Эстония, ставшая вновь независимой в 1991 году, в надежде на возврат утерянных территорий включила в Конституцию фразу о том, что границы были установлены по Тартусскому мирному договору.

Тем не менее в конечном итоге Эстония в целом признала границы, проведенные Сталиным. В спорных регионах живет большое количество этнических русских. Россия отвергла все территориальные претензии.

Посол Эстонии в Японии Вяйно Рейнарт, который в 1990-е годы участвовал в переговорах с Россией, поясняет:

«Мы решили, что желательно уйти от ситуации, при которой отсутствуют юридические границы».

В 2005 году министры иностранных дел России и Эстонии подписали соглашение о демаркации границ. Тем не менее эстонский парламент в ходе ратификации соглашения заявил, что границы, прописанные в Тартуском мирном договоре, действительны, и это вызвало протест со стороны России. Президент Путин подчеркнул, что соглашение не может быть ратифицировано.

Страны возобновили переговоры и подписали новое соглашение в 2014 году. Положение границы не отличается от договора 2005 года. Тем не менее стороны добавили текст, в соответствии с которым соглашение является чисто техническим, — демаркация границ.

«Мы не можем заставить Россию принять эстонское историческое восприятие, в соответствии с которым наша страна была оккупирована СССР», — отмечает Рейнарт.

Между тем новое соглашение также не было ратифицировано. Вскоре после подписания Россия аннексировала Крым. Эстония присоединилась к антироссийским санкциям, и Россия ужесточила позицию.

Даже если прийти к компромиссу по территориям и историческому восприятию, а также подписать соглашение, это еще не конец. Россия начинает расшатывать на стадии ратификации, и это — ее стиль.