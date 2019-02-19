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Захарова назвала шантажом угрозы Трампа военным Венесуэлы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, пригрозившего военным Венесуэлы, что они могут "потерять все".
Захарова в фейсбуке назвала действия Трампа "шантажом".
"Шантаж как способ возвращения "демократии" венесуэльскому народу", — написала она.
Ранее Дональд Трамп заявил, что, если военные будут и дальше поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, им не стоит рассчитывать на "легкий выход" и "безопасное пристанище", потому что они "потеряют все".
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Политика , НИКОЛАС МАДУРО , МАРИЯ ЗАХАРОВА , ДОНАЛЬД ТРАМП , МИД , Венесуэла , США
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