Захарова назвала шантажом угрозы Трампа военным Венесуэлы 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, пригрозившего военным Венесуэлы, что они могут "потерять все".
Захарова в фейсбуке назвала действия Трампа "шантажом".
"Шантаж как способ возвращения "демократии" венесуэльскому народу", — написала она.
Ранее Дональд Трамп заявил, что, если военные будут и дальше поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, им не стоит рассчитывать на "легкий выход" и "безопасное пристанище", потому что они "потеряют все".