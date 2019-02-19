Вышинский в день рождения поблагодарил Путина за поддержку

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, арестованный на Украине за журналистскую деятельность, в день своего рождения обратился к президенту РФ Владимиру Путину со словами благодарности за поддержку. Об этом он написал в письме, которое поступило в распоряжение РИА Новости.

Вышинскому 19 февраля исполняется 52 года.

В письме журналист отмечает, что в силу его профессии российский президент раньше был для него "человеком с ленты новостей", главным мировым ньюсмейкером".

"Для политика мирового масштаба он может быть удивительно открытым и непосредственным… умеет быть очень ироничным и остроумным", — считает Вышинский.

Однако после ареста, по словам Вышинского, его отношение к российскому лидеру стало более личным.

Сижу в украинской тюрьме, в СИЗО города Херсона , за свою журналистскую деятельность. Обвинения абсурдны — якобы я, четыре года редактируя сайт "РИА Новости Украина", который входил в 30 самых читаемых новостных ресурсов страны, все это время занимался государственной изменой. Доказательства, которые приводит Служба безопасности Украины , опровергают эксперты самой Службы, но больше 9 месяцев я по-прежнему в тюрьме… У моего "дела" очевидная политическая подоплека — в канун президентских выборов украинской власти нужен был очередной повод для антироссийской истерии и способ "закрутить гайки" в СМИ".

По словам журналиста, Путин в первые же дни после его задержания назвал арест Вышинского "преследованием за выполнение профессионального долга". Также он поднимал этот вопрос во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

"Для журналиста, который сидит в тюрьме по сфабрикованному обвинению, такая поддержка, личная поддержка, дорогого стоит. С этого времени Путин для меня не просто один из мировых лидеров, человек "из ленты новостей" — он тот, кому я хотел бы лично сказать "спасибо" за поддержку. Сказать, когда выйду из тюрьмы", — выразил надежду Вышинский.

Ранее Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство украинской прокуратуры и продлил арест Вышинского до 8 апреля. Защита журналиста подала апелляцию на продление его ареста. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский . Кроме того, в Верховный суд Украины подана жалоба защиты Вышинского на содержание его под арестом. Рассмотрение этой жалобы назначено на 20 марта, ожидается, что Вышинский будет доставлен в Киев для участия в заседании.

Сам Вышинский сейчас находится в СИЗО Херсона и продолжает знакомиться с материалами его дела. Всего в деле 31 том — 25 основных и шесть технических. Ранее прокуратура дважды подавала в суд ходатайство с просьбой ограничить Вышинскому срок ознакомления с делом, однако оно было отклонено.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.