Эксперты оценили активность глав регионов в соцсетях 

В докладе фонда «Петербургская политика» говорится, что интерес граждан к работе губернаторов вырос.
Как сообщили «Коммерсанту» авторы документа, в администрации президента активно следят за тем, как главы регионов ведут свои аккаунты. Отмечается, что концентрация на работе в соцсетях позволяет губернаторам «отказаться от прежних затрат на господдержку СМИ, авторитет и востребованность которых нередко снижаются из-за изменения информационных привычек пользователей».
Среди наиболее успешных в социальных сетях эксперты назвали главу Башкирии Радия Хабирова, главу Дагестана Владимира Васильева и главу Татарстана Рустама Минниханова. У 17 губернаторов работающих личных аккаунтов не оказалось.
Ключевым каналом активности у руководителей регионов оказался Instagram. Авторы доклада сформулировали основной посыл губернаторских блогов: например, у главы Орловской области Андрея Клычкова это «Дежурный по стране», у главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова «Меня окружают уважаемые люди», у врио главы Курганской области Вадима Шумкова «Я и мой пёс очень стараемся вместе с вами проворачивать заржавевшие шестерёнки системы».