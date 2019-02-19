Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты оценили активность глав регионов в соцсетях 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В докладе фонда «Петербургская политика» говорится, что интерес граждан к работе губернаторов вырос.
Как сообщили «Коммерсанту» авторы документа, в администрации президента активно следят за тем, как главы регионов ведут свои аккаунты. Отмечается, что концентрация на работе в соцсетях позволяет губернаторам «отказаться от прежних затрат на господдержку СМИ, авторитет и востребованность которых нередко снижаются из-за изменения информационных привычек пользователей».
Среди наиболее успешных в социальных сетях эксперты назвали главу Башкирии Радия Хабирова, главу Дагестана Владимира Васильева и главу Татарстана Рустама Минниханова. У 17 губернаторов работающих личных аккаунтов не оказалось.
Ключевым каналом активности у руководителей регионов оказался Instagram. Авторы доклада сформулировали основной посыл губернаторских блогов: например, у главы Орловской области Андрея Клычкова это «Дежурный по стране», у главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова «Меня окружают уважаемые люди», у врио главы Курганской области Вадима Шумкова «Я и мой пёс очень стараемся вместе с вами проворачивать заржавевшие шестерёнки системы».
Говорит Москва: последние новости
Рамзан Кадыров рассказал о причинах своей «нетрудоспособности» Медведев назначил на завтра большое совещание по «мусорной реформе» Матвиенко сократила зарубежные визиты, чтобы попасть на послание президента
Комментарии
Политика , ЮНУСБЕК ЕВКУРОВ , Владимир Васильев , Андрей Клычков , РУСТАМ МИННИХАНОВ , Администрация Президента РФ
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Москва нырнет в циклон: по защитникам ударят морозы
Погода Статьи
Сброс Су-30МКИ западных бомб показали на видео
Армия Оружие
Названа причина «бегства» Друзя в США
Общество
В Индии разбились два военных самолёта
Происшествия Азия
Пикет на Красной площади обернулся увольнением
Происшествия
На Курилах объявлена «боевая тревога»
Армия
Квачков вышел из колонии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение