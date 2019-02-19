Эксперты оценили активность глав регионов в соцсетях

В докладе фонда «Петербургская политика» говорится, что интерес граждан к работе губернаторов вырос.

Как сообщили «Коммерсанту» авторы документа, в администрации президента активно следят за тем, как главы регионов ведут свои аккаунты. Отмечается, что концентрация на работе в соцсетях позволяет губернаторам «отказаться от прежних затрат на господдержку СМИ, авторитет и востребованность которых нередко снижаются из-за изменения информационных привычек пользователей».

Среди наиболее успешных в социальных сетях эксперты назвали главу Башкирии Радия Хабирова, главу Дагестана Владимира Васильева и главу Татарстана Рустама Минниханова . У 17 губернаторов работающих личных аккаунтов не оказалось.