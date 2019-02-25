Испания выступила против военной интервенции в Венесуэлу

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что Мадрид не поддержал бы военное вмешательство третьих стран в ситуацию в Венесуэле , передает испанское агентство EFE.

По словам Борреля, правительство Испании в случае интервенции в Венесуэлу выступит с осуждением. Он отметил, что не все возможные способы урегулирования кризиса в латиноамериканской «выложили на стол».

"Мы ясно предупредили, что не поддержим и решительно осудим любое иностранное военное вмешательство, до которого, как мы надеемся, дело не дойдет", — сказал Боррель.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в венесуэльском Боливаре погибли более 25 человек.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.