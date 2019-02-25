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Испания выступила против военной интервенции в Венесуэлу 

Газета.Ru + ещё 38 31 минуту назад
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что Мадрид не поддержал бы военное вмешательство третьих стран в ситуацию в Венесуэле, передает испанское агентство EFE.
По словам Борреля, правительство Испании в случае интервенции в Венесуэлу выступит с осуждением. Он отметил, что не все возможные способы урегулирования кризиса в латиноамериканской «выложили на стол».
"Мы ясно предупредили, что не поддержим и решительно осудим любое иностранное военное вмешательство, до которого, как мы надеемся, дело не дойдет", — сказал Боррель.
Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в венесуэльском Боливаре погибли более 25 человек.
23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.
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Политика , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла , Испания , Мадрид
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