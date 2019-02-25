Германия поддержала введение новых санкций против Венесуэлы 

БЕРЛИН, 25 фев — РИА Новости. В Берлине поддерживают введение новых санкций против Венесуэлы, проводят консультации с европейскими партнерами, заявила на брифинге в понедельник заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Как вы знаете, ЕС уже принял персональные меры в отношении отдельных членов режима. Мы поддерживаем дальнейшие санкции и находимся в этой связи в тесном контакте с нашими европейскими партнерами", — заявила она.
Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.