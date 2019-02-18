Кадыров объяснил временную передачу управления Чечнёй Хучиеву

«Совсем недавно я совершил двухдневную инспекционную поездку высоко в горы. В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп» — сказал Кадыров Интерфаксу.

По его словам, на последующие дни у него были запланированы важные командировки.

«Поэтому согласно статьи 76-й Конституции Чеченской республики временно поручил исполнение обязанностей Чечни председателю правительства Муслиму Хучиеву», — уточнил Кадыров.

Он добавил, что с 16 февраля приступил к исполнению своих обязанностей.

Ранее на сайте администрации Чечни появилось распоряжение о назначении Хучиева исполняющим обязанности главы Чеченской Республики на период «временной нетрудоспособности» Кадырова.