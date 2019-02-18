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Кадыров объяснил временную передачу управления Чечнёй Хучиеву 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: © Саид Царнаев
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал передачу управления республикой председателю правительства Муслиму Хучиеву.
«Совсем недавно я совершил двухдневную инспекционную поездку высоко в горы. В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп» — сказал Кадыров Интерфаксу.
По его словам, на последующие дни у него были запланированы важные командировки.
«Поэтому согласно статьи 76-й Конституции Чеченской республики временно поручил исполнение обязанностей Чечни председателю правительства Муслиму Хучиеву», — уточнил Кадыров.
Он добавил, что с 16 февраля приступил к исполнению своих обязанностей.
Ранее на сайте администрации Чечни появилось распоряжение о назначении Хучиева исполняющим обязанности главы Чеченской Республики на период «временной нетрудоспособности» Кадырова.
RT на русском: последние новости
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Политика , РАМЗАН КАДЫРОВ , Муслим Хучиев , Интерфакс , Чеченская Республика
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