МИД России: форум в Варшаве по Ближнему Востоку направлен на создание разделительных линий

Марии Захаровой. Итоги конференции в Варшаве по Ближнему Востоку демонстрируют курс США на создание в регионе новых разделительных линий. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ "С сожалением приходится констатировать, что конференция в Варшаве стала очередной иллюстрацией курса американской администрации на создание на Ближнем Востоке, и без того перенасыщенном конфликтами и противоречиями, новых разделительных линий, — отметила дипломат. — Однако это — фирменный стиль Вашингтона, уже давно делающего ставку на навязывание односторонних рецептов, наподобие пресловутой "сделки века" [по палестино-израильскому урегулированию]. В этом же ряду практика сколачивания коалиций по интересам — как, например, задуманное к формированию на антииранской основе "Ближневосточное НАТО". "Все это уводит от цели достижения долгосрочной стабилизации ситуации в регионе, осложняет перспективы разрешения имеющихся там конфликтных ситуаций", — подчеркнула Захарова.