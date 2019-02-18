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МИД России: форум в Варшаве по Ближнему Востоку направлен на создание разделительных линий 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Итоги конференции в Варшаве по Ближнему Востоку демонстрируют курс США на создание в регионе новых разделительных линий. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"С сожалением приходится констатировать, что конференция в Варшаве стала очередной иллюстрацией курса американской администрации на создание на Ближнем Востоке, и без того перенасыщенном конфликтами и противоречиями, новых разделительных линий, — отметила дипломат. — Однако это — фирменный стиль Вашингтона, уже давно делающего ставку на навязывание односторонних рецептов, наподобие пресловутой "сделки века" [по палестино-израильскому урегулированию]. В этом же ряду практика сколачивания коалиций по интересам — как, например, задуманное к формированию на антииранской основе "Ближневосточное НАТО".
"Все это уводит от цели достижения долгосрочной стабилизации ситуации в регионе, осложняет перспективы разрешения имеющихся там конфликтных ситуаций", — подчеркнула Захарова.
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Комментарии
Политика , Другое , МАРИЯ ЗАХАРОВА , МИД , Варшава , США
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