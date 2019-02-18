Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль объявил место оглашения Послания Федеральному собранию 

Российская Газета + ещё 1 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Президент Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному собранию 20 февраля в полдень в Гостином дворе.
Напомним, что в прошлом году глава государства огласил Послание в Манеже, а до этого мероприятие проходило в Кремле.
Пресс-секретарь президента объяснял журналистам, что Большой Георгиевский зал Кремлевского дворца на ремонте.
"В этот раз не успеваем к Посланию, поэтому будет в другом месте", — сказал он.
В прошлом году в Кремле объяснили выбор нового места необходимостью использования мультимедийных технологий и расширенным списком приглашенных. Насчет этого Послания Песков сказал, что можно будет думать о целесообразности или нецелесообразности использования инфографики, когда будут определены основные параметры.
Кстати, на Послание аккредитован 761 журналист российских и зарубежных СМИ.
Российская Газета: последние новости
Лавров пожалел не понимающих бесполезность санкций американцев Лавров: России не помешала бы большая изоляция в мире МИД РФ: Террористы в сирийском Идлибе должны быть уничтожены
Политика
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие
Шоу-бизнес
Раскрыты детали новых санкций ЕС против России
Политика В мире
Космонавт Леонов покинул Россию
Общество Наука и техника
«Вербовка» пенсионеров на работу во ФСИН попала на видео
Общество
США предложили продать штат
США В мире
Нетрезвая пассажирка устроила скандал в лайнере
Общество Происшествия
Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение