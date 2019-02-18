Кремль объявил место оглашения Послания Федеральному собранию

Президент Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному собранию 20 февраля в полдень в Гостином дворе.

Напомним, что в прошлом году глава государства огласил Послание в Манеже, а до этого мероприятие проходило в Кремле.

Пресс-секретарь президента объяснял журналистам, что Большой Георгиевский зал Кремлевского дворца на ремонте.

"В этот раз не успеваем к Посланию, поэтому будет в другом месте", — сказал он.

В прошлом году в Кремле объяснили выбор нового места необходимостью использования мультимедийных технологий и расширенным списком приглашенных. Насчет этого Послания Песков сказал, что можно будет думать о целесообразности или нецелесообразности использования инфографики, когда будут определены основные параметры.

Кстати, на Послание аккредитован 761 журналист российских и зарубежных СМИ.