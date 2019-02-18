Могерини подтвердила, что в ЕС договорились о новых антироссийских санкциях

Глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила в понедельник, что страны ЕС достигли политического консенсуса по новым индивидуальным санкциям против РФ, юридическая проработка займет еще несколько дней.

Ранее сообщалось, что страны ЕС обсуждают введение санкций из-за инцидента в Черном море.

"Действительно, достигнут политический консенсус по вопросу новых санкций против физических лиц, для правовой проработки потребуется несколько дней", — сказала она журналистам по итогам переговоров глав МИД стран ЕС, не уточнив деталей.

Ранее источник в структурах ЕС сообщил в Брюсселе, что страны ЕС согласовывают новые санкции против РФ из-за задержания украинских кораблей и моряков, нарушивших российскую границу. Предполагается, что речь идет о внесении нескольких новых имен в список индивидуальных санкций. Однако источник выразил сомнения, что все процедуры будут завершены к понедельнику. По его словам, этого стоит ожидать "в ближайшее время".

Странам ЕС предстоит в ближайшие две недели принять решение по продлению индивидуальных санкций против физлиц и организаций РФ, которые действуют, в соответствии с предыдущим решением, принятым в сентябре, до 15 марта этого года.

В преддверии переговоров глав МИД в базе данных подготовительных документов ЕС появилось упоминание о проекте, касающемся "внесения изменений" в решение по ограничительным мерам 2014 года "в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.