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Медведев обсудит с главами регионов ход «мусорной реформы» 

Парламентская газета + ещё 2 17 минут назад
Фото: С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Председатель Правительства Дмитрий Медведев 19 февраля проведет большое совещание, посвященное переходу на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. В совещании примут участие главы всех регионов России.
Об этом премьер сообщил в понедельник на заседании президиума Совета по нацпроектам, одним из вопросов повестки которого тоже будет «мусорная» реформа.
Напомним, реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, которая является частью нацпроекта «Экология», началась в России с 1 января 2019 года. «Мусорная реформа», в частности, предполагает, что ответственность за обращение с отходами переходит от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему в России были установлены новые тарифы на вывоз мусора. Эти средства должны обеспечить окупаемость работы операторов и цивилизованное обращение с отходами.
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Политика , Экология , ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
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