Медведев обсудит с главами регионов ход «мусорной реформы»

Председатель Правительства Дмитрий Медведев 19 февраля проведет большое совещание, посвященное переходу на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. В совещании примут участие главы всех регионов России

Об этом премьер сообщил в понедельник на заседании президиума Совета по нацпроектам, одним из вопросов повестки которого тоже будет «мусорная» реформа.

Напомним, реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, которая является частью нацпроекта «Экология», началась в России с 1 января 2019 года. «Мусорная реформа», в частности, предполагает, что ответственность за обращение с отходами переходит от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему в России были установлены новые тарифы на вывоз мусора. Эти средства должны обеспечить окупаемость работы операторов и цивилизованное обращение с отходами.