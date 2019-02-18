Медведев 19 февраля проведет совещание с участием глав регионов по теме обращения с ТБО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник, 19 февраля, проведет большое совещание с участием глав всех регионов России, посвященное переходу на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Об этом глава правительства сообщил в понедельник на заседании президиума Совета по нацпроектам, одним из вопросов повестки которого тоже будет данная реформа.