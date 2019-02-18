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Медведев 19 февраля проведет совещание с участием глав регионов по теме обращения с ТБО 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник, 19 февраля, проведет большое совещание с участием глав всех регионов России, посвященное переходу на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Об этом глава правительства сообщил в понедельник на заседании президиума Совета по нацпроектам, одним из вопросов повестки которого тоже будет данная реформа.
"Завтра (19 февраля) у нас большое совещание по этому поводу с участием всех руководителей субъектов Федерации — для того, чтобы оценить общее состояние дел", — сказал Медведев, говоря о теме обращения с твердыми коммунальными отходами.
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