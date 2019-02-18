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Песков прокомментировал ситуацию вокруг дела основателя Baring Vostok 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви, который подозревается в хищении 2,5 млрд рублей и был арестован на два месяца.
По его словам, дело не является частью президентской повестки дня.
При этом Песков отметил, что на данный момент Калви нельзя считать виновным в мошенничестве.
«Мы знаем, что суд принял решение о его задержании, мы можем констатировать, что в настоящий момент его нельзя считать виновным по какому-либо обвинению, ибо суда не было и он может быть признан виновным только по решению суда. И мы очень внимательно, естественно, следим за развитием, этой обстановкой», — сказал Песков.
Он отметил, что такие события могли произойти в любой стране и с любым предпринимателем.
«Мы надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате», — сказал пресс-секретарь.
По словам Пескова, в Кремле знают основателя Baring Vostok Майкла Калви как последовательного и крупного инвестора, который отстаивал тезис о привлекательности российского рынка. Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно встречался с Калви.
16 февраля суд арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка «Восточный» Майкла Калви на два месяца. Американца обвиняют по делу о хищении 2,5 млрд рублей.
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Политика , Дмитрий Песков , Майкл Калви , Владимир Путин
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