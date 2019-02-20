Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин в полдень выступит с посланием Федеральному собранию.

Глава государства раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

О том, что работа над посланием перешла в заключительную, стадию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ещё в минувший понедельник. Российский лидер в этот раз выступит в Гостином дворе. Послание будут транслировать основные эфирные каналы, в сетке вещания для этой трансляции выделили один час.

Прошлое послание, которое президент огласил 1 марта 2018 года, Путин охарактеризовал как носящее особый, рубежный характер, а лейтмотивом были слова о необходимости совершить решительный прорыв в различных сферах. Главной угрозой Путин тогда назвал отставание, сравнив это с тяжелой хронической болезнью, которая подтачивает организм изнутри.

В прошлом году для оглашения послания был впервые использован мультимедийный формат. Президент рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ: на экранах были продемонстрированы испытания новейшего российского оружия.

В этот раз, как сказал Песков, вопрос о целесообразности использования инфографики решат уже после того, как определится основное контентное наполнение. По словам пресс-секретаря президента, "инфографика не является самоцелью, это иллюстрация содержания послания".

Ожидания депутатов

Основные акценты в предстоящем послании будут сделаны на социальной политике: преодолении бедности, увеличении продолжительности жизни, повышении благосостояния граждан, оценке работы правительства и борьбе с коррупцией, а также на создании условий для экономического развития и международной повестке дня, считают парламентарии обеих палат.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассчитывает, что акцент в послании президента будет сделан на внутренней политике, в частности на экономической и социальной сферах, а также будет дана оценка работе российского правительства . "Если дальше мы будем топтаться на месте, а у нас растет экономика только в основном за счет сырьевых отраслей, то его послание и требования будут провалены", — отметил Зюганов.

Он добавил, что в ходе послания будет "реалистично сказано" также и о выполнении национальных проектов и программ.

Первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов в свою очередь добавил, что в России существует дисбаланс между внешней и внутренней политикой, то есть активная внешняя политика, причем патриотическая, и очень вялая социально-экономическая политика. "Об этом диссонансе хотелось бы услышать — как президент видит его и хочет давать на него ответ", — сказал он.

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский ждет от послания главы государства ответы на волнующие его вопросы, включая борьбу с бедностью, повышение качества жизни людей, повышение продолжительности жизни, улучшение качества медицинского обеспечения, организацию усилий по санаторно-курортному обеспечению, по усилению демографической политики и защите интересов детей.

Похожую точку зрения в беседе с РИА Новости выразил и зампред фракции ЛДПР , глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов . "Я уверен, что обязательно прозвучит тема, связанная с социальной политикой, вопросами долгожительства и будут предложены определенные решения, направленные на то, чтобы повышать благосостояние граждан, подавлять безработицу и создавать условия для экономического развития", — отметил он.

Парламентарии сошлись во мнении, что тема экономического развития также может найти отражение в послании главы государства, и указали на внешнюю политику, вопрос санкций и современных вызовов, взаимоотношение РФ с ближайшими соседями — Белоруссией и Украиной, как ожидаемые пункты послания президента. Другими темами депутаты и сенаторы назвали вопросы обороны и эффективного использования Вооруженных сил РФ.

Эксперты ждут конкретики

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что послание в этом году будет сконцентрировано в основном на внутрироссийской проблематике: конкретизации в реализации нацпроектов, преодолению бедности, не исключены сигналы относительно темы "транзита власти", а вот международной повестке и презентациям с мультимедийными технологиями будет уделено мало внимания.

По мнению профессора РАНХиГС Владимира Слатинова, послание в этот раз будет носить "более рабочий характер", так как выборы прошли, и можно остановиться на конкретизации в реализации нацпроектов. Политолог не исключил, что президент через реализацию нацпроектов остановится на проблеме преодоления бедности, решении социальных проблем населения.

"То есть людям очень важно будет услышать, что эти изменения, которые должны дать национальные проекты, ответят на их внутренний запрос по увеличению доходов, уменьшению бедности, решению социальных проблем. И Владимир Путин, конечно, не может эти акценты, с моей точки зрения, не расставить. Я думаю, что все-таки это будет главным", — полагает он.

МИД РФ В свою очередь, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин отметил, что "основное внимание будет уделено вопросам внутренним, а не внешней политике, хотя, конечно же, президент, скорее всего, обязательно, так или иначе, отреагирует на те вызовы, внешние вызовы, с которыми сталкивается наша страна".

По словам президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, хотя в прошлом году глава государства много говорил о внутренней повестке, ключевым моментом стал все-таки вопрос защиты суверенитета, а сейчас все будут ждать каких-то "сигналов относительно темы транзита власти". Эксперт отметил, что в этом контексте будет просчитываться тема конституционных поправок. При этом Слатинов выразил сомнение, что в послании этого года большое внимание будет уделяться политической системе и возможным конституционным изменениям.

Эксперты сошлись во мнении, что в этот раз мультимедиа вряд ли займет центральное место в оглашении послания, а если инфографика появится, то, скорее, для демонстрации "мирных целей" и в небольшом объеме.