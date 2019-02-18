Пескову задали вопрос о помощи родственникам погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

В Кремль не поступали просьбы от родственников погибших в Сирии добровольцев, которых в СМИ называют бойцами ЧВК «Вагнер» об оказании социальной помощи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Мне не известно о каких-то обращениях в адрес президента на этот счет, я их не видел. Поэтому я не могу ничего вам сказать», — сказал Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что тема выплат родственникам погибших в Сирии добровольцев — это не тема администрации президента . «Я никак не хотел бы это комментировать», — резюмировал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента пояснял, что частных военных компаний в России по законодательству не существует.