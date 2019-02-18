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Пескову задали вопрос о помощи родственникам погибших бойцов ЧВК «Вагнер» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В Кремль не поступали просьбы от родственников погибших в Сирии добровольцев, которых в СМИ называют бойцами ЧВК «Вагнер» об оказании социальной помощи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мне не известно о каких-то обращениях в адрес президента на этот счет, я их не видел. Поэтому я не могу ничего вам сказать», — сказал Песков, передает ТАСС.
Пресс-секретарь добавил, что тема выплат родственникам погибших в Сирии добровольцев — это не тема администрации президента. «Я никак не хотел бы это комментировать», — резюмировал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента пояснял, что частных военных компаний в России по законодательству не существует.
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Политика , Ближний Восток , Дмитрий Песков , Администрация Президента РФ , ИТАР-ТАСС , Сирия
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