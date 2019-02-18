В Токио назвали «бурными» переговоры главы японского МИДа с Лавровым

Бурный, но откровенный обмен мнениями провели главы МИД России Японии на своей последней встрече в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсихидэ Суга. По его словам, Япония будет продолжать упорные переговоры, чтобы заключить с Россией мир и «решить территориальный вопрос».

На своей последней встрече на Мюнхенской конференции по безопасности министры иностранных дел Японии и России провели «откровенный, хотя временами и бурный» обмен мнениями. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Токио Ёсихидэ Суга, сообщает ТАСС

«Ощущая на своих плечах бремя национальных интересов, стороны провели бурный обмен мнениями. Но это была откровенная дискуссия», — подчеркнул генсек кабмина.

По словам Суга, «насыщенный обмен мнениями» был направлен на «взаимоприемлемое» решение вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией. Он добавил, что Токио будет упорно продолжать курс на мир с РФ и «решение территориальной проблемы» по поводу принадлежности Курильских островов.

Консультации по теме мирного договора будут проведены замами глав МИДов двух стран Игорем Моргуловым и Такэо Мори «в ближайшие недели». В начале апреля стратегический диалог пройдет на уровне первых заместителей. Кроме того, прорабатывается вопрос о весеннем визите в Японию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова , передает ФАН.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков ранее заявил, что подход Японии к переговорам с РФ останется неизменным.

«Я думаю, что они уже начали во многом ее пересматривать, потому что идея мирного договора не особо работает. Теперь, как я понял по некоторым сообщениям японских СМИ, рассматривают идею того, что между двумя странами нет международно признанной государственной границы и ее нужно провести. В принципе, идея Договора о демаркации границы не новая, но она сейчас активно поднимается», — подчеркнул эксперт.

По мнению востоковеда, вопрос о проведении новой границы будет использован Японией, чтобы попытаться вернуть Курилы себе, передает НСН. По его словам, Япония не собирается смягчать свою позицию по вопросу принадлежности островов, и поэтому рассчитывать на выстраивание близких межгосударственных отношений не приходится.

Сейчас диалог между Россией и Японией проходит на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. При этом переговоры не повлияли на позицию Москвы, настаивающей на российском суверенитете над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио.

Японское правительство подтвердило, что после переговоров «не стали менять» свою базовую установку, сводящуюся к тому, что четыре острова являются «исконной территорией» Японии.

Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации генсек Никита Хрущев соглашался рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора с СССР. Современное предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в старой декларации не упоминается.

В конце декабря 2018 года Абэ сообщил, что в переговорах с Россией по поводу мирного договора «существует ряд проблем». Японский лидер уже желает начать «конкретное обсуждение» на встрече с президентом России.

Вопрос принадлежности Южных Курил стал вновь актуален после того, как президент России Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Это предложение российский лидер высказал в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Большинство японцев считают, что территориальный спор по южным островам Курильской гряды не разрешится во время правления премьер-министра Синдзо Абэ. Как отмечается, опрос провело агентство Kyodo. Респондентам был задан вопрос о том, считают ли они, что территориальный вопрос с Россией будет разрешен при Абэ. На это 88,2% опрошенных ответили отрицательно и лишь 7,3% — положительно. Уточняется, что общий уровень одобрения японского правительства при этом вырос на 2,2% и составил 45,6%.

Синдзо Абэ при этом заявлял, что Япония претендует не на Курильские острова, от которых Токио отказалось по итогам Второй Мировой войны, а на «четыре южных острова». МИД России заявил, что российский суверенитет над оспариваемыми Японией островами «не подлежит сомнению».