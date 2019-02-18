Песков назвал блокировку Facebook страницы RT давлением на СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассчитывает, что инцидент с блокировкой страницы одной из структур RT соцсетью Facebook будет разрешен, и RT удастся отстоять свои права.

"Ни для кого не секрет, что, к сожалению, многие крупные компании, которые предоставляют сервисы в области социальных сетей и других цифровых форматов, привлекаются властями недружественных стран в качестве инструмента по оказанию давления на российские СМИ. С этим мы неоднократно сталкивались", — констатировал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

По его мнению, такие действия "ведут к потере доверия и к серьезному ущербу для реноме этих крупных и достаточно уважаемых международных компаний".

Говоря о нынешнем случае с RT, Песков предложил не забегать вперед.

"Сначала нужно получить объяснения. Я считаю, что, безусловно, RT должны отстаивать свои интересы, должны получить объяснение этой конкретной компании, что послужило причиной [блокировки страницы]", — считает пресс-секретарь президента.

Он отметил: "Мы знаем, что неоднократно удавалось отстоять свои права. Я надеюсь, что будет так и надеюсь, что RT удастся отстоять свои права. По крайней мере, так и нужно делать".