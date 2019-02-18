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Кадыров назначил и.о. главы Чечни из-за нетрудоспособности 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал распоряжение о назначении председатели правительства республики Муслима Хучиева временно исполняющим обязанности главы региона. Об этом говорится на сайте администрации главы и правительства Чечни.
В документе говорится, что обязанности возложены на Хичева в связи с "временной нетрудоспособностью" главы республики с 11 февраля.
"Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности" возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 11 февраля. 2019 года", — говорится в документе.
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Политика , РАМЗАН КАДЫРОВ , Муслим Хучиев , Чеченская Республика
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