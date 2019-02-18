Хабиров извинился перед правозащитником, которого обозвал мэр Сибая

Врио главы Башкирии Радий Хабиров извинился перед правозащитником, о котором нелицеприятно высказался мэр города Сибай

С середины ноября жители города Сибай начали жаловаться на недомогание из-за запаха серы и смога в воздухе. Выяснилось, что источником загрязнения является нерабочий карьер, сейчас рабочие затапливают шахту. Экологи ежедневно замеряют воздух, фиксируя превышение концентраций диоксида серы в атмосфере. Аварийные работы на карьере планируют закончить не позднее 20 марта. Ситуации с загрязнением воздуха было посвящено видеообращение жителей города к президенту РФ.

Радиостанция Business FM сообщала, что глава администрации Сибая Рустем Афзалов встретился с местными жителями и заявил, что инициатором видеообращения стали не жители Сибая, а некий житель города Баймак в 25 километрах от Сибая. По словам Афзалова, этот человек "регулярно избивает свою жену, имеет пять судимостей", мэр Сибая назвал его "козлом" и "непонятным экскрементом". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с обращением жителей Сибая к Владимиру Путину. Он добавил, что в Кремле не слышали про заявление мэра Сибая.

На оперативном совещании, которое транслировалось в прямом эфире на сайте правительства Башкирии, Хабиров принес извинения правозащитнику.

"Вы (мэр Сибая — ред.) совершили очень серьезную ошибку. Оскорблять человека нельзя. Но если ты одел мандат государственного служащего, то ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах, даже если вам не нравятся его моральные качества, никто не вправе оскорблять человека. Я вместо вас извиняюсь перед тем, кого вы имели в виду, и считаю, что на этом инцидент исчерпан", — сказал Хабиров Афзалову на оперативном совещании.

Руководитель региона поблагодарил мэра Сибая за работу и попросил более оперативно информировать жителей об экологической обстановке в городе.