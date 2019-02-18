Курильский вопрос снова закрывается

Курильский вопрос закрывается снова — сразу с двух сторон

Японские СМИ выдали очередной инсайд из правительственных кругов — власти Японии намерены пересмотреть свою стратегию в переговорах с Россией по поводу мирного договора и, как следствие, территориального спора о принадлежности Курильских островов.

По словам собеседника агентства, премьер-министр Синдзо Абэ , рассчитывавший достичь рамочного соглашения уже на предстоящей в июне встрече с Владимиром Путиным , осознал нереалистичность данных ожиданий. В результате обсуждается необходимость "подумать, как передать этот вопрос следующей администрации, если переговоры затянутся".

Действия японской стороны последних месяцев в спорах с Россией о Курилах и мирном договоре еще долго будут давать пищу для споров из серии "что это было?", поскольку в них крайне трудно разглядеть рациональное зерно. Дошло до конспирологических версий о том, что Токио под диктовку Вашингтона целенаправленно торпедировал переговорный процесс с Москвой , чтобы подорвать стратегическое российско-японское сотрудничество, последние годы неуклонно нарастающее.

Даже если принять на веру это предположение, оно не объясняет, почему Синдзо Абэ надо было действовать так, чтобы понести серьезные личные репутационные потери.

Поведение и действия японского премьера до недавнего визита в Москву создавали устойчивое впечатление его искренней убежденности в том, что поставленная цель — передача Россией островов Японии — почти достигнута и Москва вот-вот примет соответствующее решение. Он позиционировал себя как уже победителя. Что заставляло его так думать, учитывая, что ничто в риторике Путина и российского МИД даже не намекало на подобное развитие событий (а скорее даже наоборот), можно только догадываться.

Однако теперь, по результатам недавних переговоров на высшем уровне, осознав, что на изменение позиции Москвы рассчитывать не приходится, Токио скорректировал свою линию. Место бесчисленных инсайдов с глубокомысленными намеками и странных официальных заявлений вновь заняла довольно жесткая риторика. В частности, крайне показательным стало свежее заявление министра иностранных дел страны Таро Коно о том, что заключение российско-японского мирного договора предполагает в том числе решение вопроса о военных компенсациях.

Это, безусловно, крайне "удачный" заход.

В России позиция "надо отдать эти ненужные острова Японии и окончательно закрыть эту страницу истории" имеет свою группу поддержки, в которую входят и достаточно влиятельные фигуры. Однако открыто заявленные планы Токио еще и стрясти финансовую компенсацию с победителя в войне превращает эту идею в абсолютно маргинальную, теряющую поддержку даже у тех людей, которые не видели бы в ней ничего страшного.

Впрочем, это не единственный удивляющий шаг японской стороны последнего времени. Впечатляющей оказалась и недавняя публикация в японской прессе о том, что Курильские острова идеально подходят для размещения на них американских ракет для противодействия России, притом что до этого снятие опасений Москвы по поводу возможной милитаризации островов американцами в случае их передачи Японии было одной из главных забот Токио.

В общем, как и было сказано, крайне затруднительно обнаружить здравую последовательность в действиях японцев в последнее время.

Ничего удивительного, что Москва, посмотрев на все эти странности, сделала свой ход.

Стоит напомнить, что одним из поводов, вызвавших раздражение Кремля, стало заявление Синдзо Абэ о том, что граждане России, проживающие на Курильских островах, должны принимать участие в решении судьбы этой территории. Это было совершенно беспардонное вмешательство японского премьера во внутренние дела России — и ничего удивительного, что оно повлекло резкую отповедь российских официальных лиц.

Однако на днях дело приняло довольно неожиданный оборот.

За последнюю пару месяцев в России было обнародовано несколько опросов общественного мнения, посвященных курильскому вопросу. В том числе было и исследование ВЦИОМ , который целенаправленно опросил конкретно жителей Курил. Кстати, их мнение оказалось еще более жестким, нежели в среднем по России (93 процента и 77 процентов соответственно против передачи островов Японии).

Так вот, в начале недели стало известно, что на Курильских островах опять высадился целый десант социологов (снова ВЦИОМ), которые проводят тотальный опрос жителей островов по тому же вопросу. Судя по поступающей информации, стоит цель опросить абсолютно все население островов из тех, кто согласится пообщаться с социологами.

Фактически это мероприятие можно назвать неофициальным референдумом. При этом в результатах идущего исследования сомнений нет.

Возникает вполне закономерный вопрос, как повлияют на действия России результаты данного опроса.

До сих пор Москва твердо придерживалась позиции, основанной исключительно на подписанных документах, международном праве и сложившейся традиции.

Мнение населения при разрешении территориальных споров между государствами традиционно в расчет не принимается. Японцев, проживавших на Сахалине, после его полного перехода во владение СССР по результатам Второй мировой войны никто не спрашивал, что они думают по поводу данного решения.

Но в данном случае Токио сам поднял тему, что мнение жителей оспариваемых территорий необходимо учитывать. Видимо, у японской стороны были какие-то иллюзии по поводу прояпонских настроений среди жителей Курил. Однако можно не сомневаться, что новый опрос продемонстрирует высокий уровень государственнической позиции курильчан.

Так что у Москвы появится совершенно новый аргумент, который она сможет положить на стол переговоров, тем более что он возник по инициативе японских партнеров. Последствия данного шага для позиции и России, и Японии, и всего курильского вопроса могут оказаться весьма значительными.

Правда, вряд ли они порадуют наших японских партнеров.