Политолог оценил слова бывшего и.о. главы ФБР о доверии Трампа Путину

"Мне все равно. Я верю Путину", — привел Маккейб ответ, который Трамп якобы дал на доклад американской разведки.

При этом спецслужбы пытались доказать американскому президенту обратное, подчеркнул собеседник телеканала.

"Представители разведки в ходе брифинга заявили, что это не соответствует разведывательной информации, которой обладает наше правительство", — рассказал Маккейб, добавив, что был шокирован подобным комментарием президента.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень считает, что описанная ситуация похожа на правду. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik

"У Трампа и Путина было всего несколько встреч на высшем уровне, поэтому они очень внимательно присматривались и прислушивались друг к другу. Трудно себе представить, что, имея такое ограниченное количество времени, эти два лидера не были друг с другом достаточно откровенны. Вряд ли им имело смысл лукавить и обманывать друг друга. Наряду с этим Трамп исходит из того, что Россия, так же как и другие ведущие страны, совсем не заинтересована в наличии межконтинентальных баллистических ракет у Северной Кореи. С другой стороны, Трамп понимает, что Россия в большей мере, чем другие страны, может иметь представление о научно-техническом потенциале КНДР. Таким образом, можно сделать вывод, что, в принципе, несмотря на конфронтационные моменты, несмотря на определенное нагнетание напряженности, точка зрения Путина, его анализ ситуации вызывает интерес и заслуживает внимания в глазах президента США Дональда Трампа", — сказал Евгений Бень.

Договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова были достигнуты на первом в истории саммите лидеров США и КНДР в июне 2018 года в Сингапуре. Вторая двусторонняя встреча запланирована на 27-28 февраля в Ханое.