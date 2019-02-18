Депутат призвал сильнее карать «раскачивающие общество» СМИ

Распространение недостоверной информации следует наказывать более жёстко, в том числе квалифицируя это как уголовное преступление. Об этом заявил депутат Госдумы , член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, Сергей Вострецов

Говоря о появившихся ранее в СМИ публикациях о разработке законопроекта о запрете приобретать машины россиянам, если они не имеют гаража или парковочного места, парламентарий отметил, что «нужно ужесточать наказание за подобные такие „утки“, потому что через такие шутки происходит раскачивание общества», передаёт РИА Новости

«Я считаю, что должна быть серьёзная ответственность за такие вещи», — заявил Вострецов.

По его мнению, подобные сообщения не соответствуют действительности и являются «вредительством».

«В любом случае, чтоб неповадно было, я считаю, что в самые короткие сроки нужно принимать закон о фейковых новостях», — продолжил депутат, добавив, что наказания «должно быть таким серьёзным, чтобы подумал десять раз такой шутник, что шутить с обществом не надо».

Как писал News.ru, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в кулуарах Госдумы обсуждается инициатива, предлагающая запретить россиянам покупать автомобили, если у них в аренде или собственности нет гаража или парковочного места. Позднее первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов сообщил, что парламентарии не обсуждают такую идею.