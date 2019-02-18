Новый мировой беспорядок

«Мы на пороге новой холодной войны! Мир на грани полномасштабного кризиса! Нас ждет гонка вооружений без победителей!» — это заголовки мировых СМИ, пожалуй, наиболее точно определили те настроения, на фоне которых началась очередная Мюнхенская конференция по безопасности. Надо признать, что тревожный 2018 год наконец вернул ей ее истинный смысл. Если прошлогоднюю конференцию можно было описать одним словом — «вялая», то в этот раз мировым лидерам было чем заняться. О том, что происходило в Мюнхене , рассказывает корреспондент «Ленты.ру»

Осторожно, Россия!

На подъезде к отелю Bayerischer Hof, где с 1962 года решаются судьбы мирового сообщества, перекрыто несколько кварталов. Магазины и кафе закрыты — кругом пункты досмотра и полицейские при параде. Во время тщательной проверки на входе в гостиницу становится абсолютно ясно: безопасность в эти три дня действительно будет в центре внимания.

США и Великобритании С первых слов приветственной речи хозяина мероприятия — бывшего посла Германии Вольфганга Ишингера — понимаешь, что Евросоюз переживает не лучшие времена и ему критически необходима помощь. Несмотря на серьезность содержания, речь получилась довольно эмоциональной и даже трогательной. Поверх рубашки он надел синий балахон с флагом ЕС на груди — говорит, подарил внук. Председатель напоминает, что целью создания конференции в разгар холодной войны было отодвинуть СССР подальше от европейских границ. В то же время он отметил, что сейчас главнейшей задачей конференции является дать странам возможность высказаться. «Я хочу, чтобы вы говорили друг с другом, а не друг о друге», — наставляет он.

Если не считать готовящегося выхода Великобритании из Евросоюза, «звездой вечеринки» на этот раз была Россия. Вопиющие нарушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности со стороны Москвы были наряду с единством НАТО главной темой публичных выступлений. В кулуарах подтверждают: акцент с внутренних проблем в Европе, действительно, сместился на российскую угрозу и трещащее по швам трансатлантическое партнерство.

О Договоре РСМД говорилось много и по-разному, однако все уверенно утверждали: Россия его нарушила. Кто-то, как генсек НАТО Йенс Столтенберг , вкрадчивым голосом взывал: «Вернитесь к исполнению, мы терпеливо ждем и даем вам время, главное — одумайтесь». Правда, на вопрос из зала о том, предпринимались ли в НАТО попытки провести независимую проверку и сколько раз технические специалисты связывались напрямую с российскими коллегами без участия Вашингтона, генсек конкретно не ответил.

Другие участники, в частности глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон, были весьма категоричны. «Пора разобраться с российскими нарушениями, за такой авантюризм надо назначить плату!» — заявил министр.

У Великобритании и без ДРСМД есть за что злиться на Россию. Однако об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери в марте прошлого года Уильямсон особо не распространялся. Напомнил лишь, что Москва уже совсем не видит границ, потеряла к ним всякое уважение и «безумствует прямо на британских улицах». С особым пафосом глава британского оборонного ведомства обвинил Кремль в том, что тот игнорирует правила игры и ушел в серую зону. Сказал он и о крови на руках России, которая достигает своих целей руками частных военных компании, в частности «Вагнера». Выглядел британец при этом грозно и решительно: «Мы не должны быть напуганы (…) Мы обязаны сплотиться (…) Нам необходимо что-то предпринять».

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, выступавшая на открытии конференции вместе с британским коллегой, хоть и не высказала дружелюбия, но слова подбирала не столь резкие. «Око за око — не наша тактика, — уверяла она. — Необходимо найти способ подтянуть Россию к столу переговоров, и необязательно при этом использовать силу». В закулисье Bayerischer Hof с российской стороны признают: Германия и правда активно пытается искать точки соприкосновения, предлагает варианты решения и показывает готовность к компромиссу. Публично немецкие политики тоже не раз заявили о том, что нельзя исключать Россию из многостороннего диалога.

Оживились и Соединенные Штаты. Несмотря на категоричные заявления и безапелляционные обвинения в адрес Москвы, американская делегация ясно дала понять: США — не равно президент Дональд Трамп , и позицию его разделяют далеко не все и не по всем вопросам. Сама делегация в этот раз оказалась самой многочисленной за все время приведения конференции — для Москвы знак хороший. Участие подтвердили вице-президент Майк Пенс и главный вестник выхода Соединенных Штатов из ДРСМД — заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон . Сидели в зале выступлений и дочь американского лидера Иванка Трамп , и ее муж — серый кардинал предвыборной кампании Трампа Джаред Кушнер. Среди команды сенаторов же главным спикером был республиканец и известный критик Трампа Линдси Грэм

Несмотря на то что российская угроза не сходила с уст выступавших, оценивали ее по-разному. Помимо тех, кто клял Россию за токсичное своенравие и попытки перевернуть мировой порядок, были и оптимисты, которые во всем видят что-то хорошее.

«Должен выразить свое уважение России. Если бы не она, НАТО не был бы сейчас таким сильным», — заявил сенатор Грэм.

Скрепы трещат

Другой важной темой оказались внутренние проблемы и угрозы. Основной вызов — усиливающиеся противоречия внутри НАТО. То, что трансатлантическое сотрудничество находится в кризисе, упомянули почти все. О необходимости реформ организации говорили и Столтенберг, и немецкий канцлер Ангела Меркель . Однако конкретного пути решения никто так и не назвал публично. Единственным средством оздоровления альянса оказалось пресловутое «необходимо сплотиться».

При этом каждый продолжает тянуть одеяло в свою сторону. Польша, к примеру, видит в создании отдельной от НАТО европейской военной системы проблему. «Нам необходимо американское присутствие», — предупредил глава польского МИД Яцек Чапутович. По его словам, после выхода Великобритании из ЕС Варшава и так потеряет важного партнера.

Канцлер Германии Ангела Меркель в своей речи подчеркнула необходимость создания некоей альтернативы НАТО внутри Европы. Она отметила, что европейские страны сталкиваются с другими вызовами, нежели альянс в целом. «Нужна общеевропейская политика обороны — не в противовес НАТО, просто некоторые европейские нужды США чужды, — пояснила она. — В Европе есть своя военная культура, и мы должны быть готовы к тому, что к ней придется обратиться». Меркель отметила, что ЕС уже работает над созданием единой оборонной системы.

Говоря о проблемах трансатлантического союза, канцлер отметила, что ракетный договор между США и Россией был заключен, в первую очередь, ради Европы. «Мы находимся в центре кризиса и делаем все, чтобы продолжить процесс разоружения», —сказала она, а затем добавила, что и Китаю было бы неплохо подключиться к обсуждению. В зале раздались аплодисменты.

Американцы же всем своим видом старались дать понять, что острая нелюбовь Трампа к многостороннему формату и его позывы выйти из альянса — не более чем временная неурядица. «Не беспокойтесь о США, Конгресс уверен в необходимости НАТО, — заявлял Грэм. — Многосторонний формат может кому-то не нравиться, но это лучше, чем действовать в одиночку».

Европейцы тоже активно порицали желание «некоторых» покончить с многосторонними форматами. А вот генсек Столтенберг заверял собравшихся, что Трампу вообще-то нравится НАТО и ни о какой бесполезности альянса он не думает. «У него другой стиль, он больше пользуется Twitter и более прямолинеен, но он требует справедливости. Никто не отрицает, что на оборону все должны тратить одинаково», — сказал глава НАТО, отвечая на вопрос о том, как он относится к открытому пренебрежению со стороны американского лидера. «Есть противоречия, я не отрицаю, но у нас сильное НАТО, а США — часть альянса вместе с президентом Трапом», — слова его были похожи не то на попытку убедить самого себя, не то на отчаянное желание любой ценой продержаться до тех пор, пока в Белый дом не вернутся взрослые и не наведут порядок.

Тезис о необходимости союзников сомкнуть ряды звучал ото всех. Британия клялась, что выход из Европейского союза не повлияет на единство, Германия напоминала о других внешних угрозах: растущей мощи Китая, кибератаках, то ли побежденном, то ли возрождающемся терроризме на Ближнем Востоке и проблемах Африки.

Китай удостоился отдельного внимания в выступлении Майка Пенса. Пекину он напомнил о несправедливых торговых практиках и желании сумничать и перехитрить США и сказал, что надеется, что тот будет вести себя хорошо. Сам он при этом выглядел довольно мрачно. То, что Пенс не упустил возможности напомнить о китайской угрозе — не случайно. Двойное сдерживание — Москвы и Пекина — сейчас основная задача Вашингтона.

Несмотря на всеобщее порицание и обвинения в агрессии в адрес России, нельзя не отметить, что по сравнению с предыдущими годами отношение к Москве заметно смягчилось. О потеплении говорить рано, но во время выступлений российских делегатов из зала уже не раздается неодобрительный гул.

Более того, в этом году в рамках Мюнхенской конференции по безопасности под эгидой ИМЭМО РАН прошли Примаковские чтения. Это стало первым подобным мероприятием, которое активно поддержала принимающая сторона.

Речь министра иностранных дел России Сергея Лаврова тоже была довольно мирной, без резких выпадов и критики. «В то время как европейцы дали себя втянуть в бессмысленное противоборство с Россией, неся многомиллиардные убытки от навязанных им из-за океана санкционных установок, мир продолжил стремительно меняться», — сказал он. Министр отметил, что Россия вопреки многочисленным спекуляциям заинтересована в сильном, самостоятельном и открытом Евросоюзе, но насколько ему позволят проводить независимую политику и стремиться к многополярности — совсем другой вопрос.

Несмотря на открытую критику и категоричные заявления и обвинения, общая атмосфера едва ли напоминала ту, что царит в преддверии полномасштабного кризиса или геополитической катастрофы. Кажется, от противостояния все устали и хотят поскорее договорится.

О том, что Россия постепенно выходит из зоны политического отчуждения говорит и плотный график встреч и мероприятий российской делегации.

«Более двух десятков встреч, спины не разогнуть всей нашей делегации», — поделился с журналистами Сергей Лавров по окончании последних своих переговоров.

По его словам, все разговоры получились конструктивными, даже с теми, кто в другое время о России высказываются довольно жестко.

«В целом — все-таки стали слушать больше. Терпение и труд все перетрут, а мы люди терпеливые», — резюмирует поездку министр.

***

В распространенном в преддверии конференции докладе положение, в каком сейчас оказался мир, сравнивают с головоломкой, рассыпавшейся мозаикой. Фрагменты целой картинки смешались и перепутались, а поднять их и собрать воедино некому.

Лидеры на этот раз выглядели несколько растерянными, хоть и старались держать марку. Находясь в гуще таких противоречивых событий трудно сохранить трезвый ум. Великобритания — один из важнейших партнеров по НАТО — покидает Евросоюз, но уверяет, что на единство это не повлияет. Представители США активно убеждают союзников в их важности и ценности под гул заявлений своего президента о бесполезности и бесперспективности альянса. При этом все стоят на узкой полосе, по одну сторону которой — гонка вооружений и международный терроризм, а по другую — множество более мелких, но не менее серьезных внутренних проблем.

Играть в «крутого и бескомпромиссного парня» ресурса нет уже ни у кого. Сильнее, чем когда-либо за прошедшие пять лет, чувствуется потребность в том, чтобы собраться всем вместе и попробовать общими усилиями сделать хоть что-то. Против кого объединяться и, главное, как это сделать, если ключевой игрок не хочет играть за команду, — вопрос, который предстоит решать не только НАТО, но и всему мировому сообществу. А сделать это можно только сообща.