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Матвиенко передаст султану Брунея устное послание от президента России 

ТАСС + ещё 10 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом во вторник намерена передать ему устное послание президента России Владимира Путина.
"Между лидерами наших государств установились очень доверительные, уважительные отношения. И я имею поручение сегодня в ходе встречи с его величеством передать устное послание президента РФ, что я с большим удовольствием сделаю", — сказала Матвиенко на встрече с председателем Законодательного совета Брунея Абдулом Рахманом Таибом.
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Политика , ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО , ВЛАДИМИР ПУТИН , Совет Федерации , Бруней
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