Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом во вторник намерена передать ему устное послание президента России Владимира Путина.
"Между лидерами наших государств установились очень доверительные, уважительные отношения. И я имею поручение сегодня в ходе встречи с его величеством передать устное послание президента РФ, что я с большим удовольствием сделаю", — сказала Матвиенко на встрече с председателем Законодательного совета Брунея Абдулом Рахманом Таибом.