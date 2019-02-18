Матвиенко направилась в Бруней-Даруссалам с официальным визитом

Делегация Совета Федерации во главе с его председателем Валентиной Матвиенко направилась в понедельник с официальным визитом в Бруней-Даруссалам , запланированы встречи с высшим руководителем государства и председателем Законодательного совета. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

"Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко направляется в государство Бруней-Даруссалам с официальным визитом. Как ожидается, в Брунее состоится встреча Валентины Матвиенко с высшим руководителем государства Хассаналом Болкиахом и с председателем Законодательного совета Абдулом Рахманом Таибом", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что визит продлится до 19 февраля. Изначально планировалось, что поездка завершится 22 февраля. Таким образом, Матвиенко успеет вернуться в Россию и будет присутствовать на оглашении Послания президента РФ Федеральному собранию. "Программу визита председателя Совета Федерации в государства Юго-Восточной Азии по согласованию с принимающей стороной удалось сократить без ущерба для целей поездки. Председатель Совета Федерации будет присутствовать на церемонии оглашения Послания президента России Федеральному Собранию", — рассказали в пресс-службе СФ.

Ранее спикер Совфеда сообщила, что не сможет присутствовать на оглашении послания президента 20 февраля из-за запланированного ранее официального визита в страны Юго-Восточной Азии. Она уточнила тогда, что российское руководство сочло нецелесообразным отменять этот визит, который готовился в течение года.

Подписание меморандума и программа визита

В пресс-службе верхней палаты парламента также рассказали, что в ходе визита в Бруней-Даруссалам планируется подписание Меморандума о взаимопонимании между Советом Федерации и Законодательным советом государства.