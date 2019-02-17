У Захаровой не нашлось слов по поводу триколора в Солсбери

Ранее неизвестные повесили российский флаг на Солсберийский собор

У дипломата не нашлось слов, поэтому она отреагировала смайликом *да ладно?!*, пишет НСН.

Ранее сообщалось, что неизвестный повесил российский флаг на соборе Девы Марии в британском городе Солсбери в ночь на 17 февраля. Флаг провисел пару часов, после чего его сняли.