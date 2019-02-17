У Захаровой не нашлось слов по поводу триколора в Солсбери 

Ранее неизвестные повесили российский флаг на Солсберийский собор
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российским флагом в Солсбери, который сегодня утром повесили на собор Девы Марии.
У дипломата не нашлось слов, поэтому она отреагировала смайликом *да ладно?!*, пишет НСН.
Ранее сообщалось, что неизвестный повесил российский флаг на соборе Девы Марии в британском городе Солсбери в ночь на 17 февраля. Флаг провисел пару часов, после чего его сняли.
Для россиян этот собор прославился тем, что на его шпиль приехали смотреть подозреваемые в отравлении Скрипалей якобы сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.