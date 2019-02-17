Танцы кончились: Австрия объявила санкции

В отношении России будут введены новые санкции из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом решении сообщила глава МИД Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, санкции будут «мягкими» и направлены на конкретных лиц, что косвенно подтверждает информацию из недавней публикации Bloomberg . По данным издания, санкции будут введены в отношении восьмерых россиян.

В ближайшее время Евросоюз введет в отношении России новые санкции. С таким заявлением выступила глава министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая широко известна в России приглашением российского президента Владимира Путина на свою свадьбу в августе прошлого года.

«Решение [о введении новых санкций] уже принято на соответствующем уровне», — заявила она.

Позже она уточнила, что новые санкции ЕС против России будут «мягкими» и будут действовать в отношении конкретных лиц.

«Речь идет о «мягких санкциях», то есть это санкции, которые теперь не касаются таких сфер, как энергетика, товарооборот и так далее, а направлены на конкретных лиц (в частности, осложнение процедуры получения визы или отказ в ее выдаче, — «Газета.Ru»)», — сказала Кнайсль.

О поддержке санкций против России во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила и канцлер Германии Ангела Меркель . Однако, как и Кнайсль, глава правительства ФРГ сделала оговорку: Европе не выгодно прекращать сотрудничество с Россией.

По мнению Меркель, ЕС с геостратегической точки зрения не хочет «обрывать» отношения с Россией. Канцлер считает, что страны Европы должны выстраивать в соответствии с подписанным в 1997 году Основополагающим актом Россия — НАТО , в котором описываются общие принципы двухстороннего сотрудничества и европейской безопасности.

Меркель также уточнила, что санкции должны быть согласованы с Украиной, поскольку новые ограничительные меры вводятся из-за инцидента в Керченском проливе.

После своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент Петр Порошенко распорядился, чтобы глава МИД Украины Павел Климкин провел ряд встреч с международными партнерами для обсуждения 124-страничного пакета санкций.

«Я не сомневаюсь, что в ближайшее время, в начале следующей недели в Брюсселе санкции после координаций усилий с Украиной точно будут приняты», — сказал Порошенко.

Относительно сроков введения санкций Порошенко действительно может быть прав. 18 февраля пройдет встреча министров иностранных дел ЕС, на которой, вероятно этот вопрос и будет обсуждаться. По данным источников издания Financial Times, санкции могут вступить в силу через месяц после объявления о них.

В то же время намерения Порошенко «продавить» 124-страничный список ограничений не вяжется со словами Кнайсль о том, что санкции будут носить «мягкий» характер. Слова австрийского министра скорее подтверждают информацию из недавней публикации Bloomberg, в которой утверждалось, что после конфликта в Керченском проливе Евросоюз лишь введет индивидуальные санкции в отношении 8 россиян.

Имена тех, кто попадет в санкционный список, издание не называет. Однако предполагается, что эти люди были как-то причастны к задержанию и аресту украинских моряков.

Узнать личности тех, кто попадает в санкционный список Евросоюза вряд ли удастся и после министерской встречи стран-членов содружества. Дело в том, что правовые процедуры, вероятнее всего, не удастся завершить к 18 февраля.

Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

Новые санкции могут быть не единственными последствиями Керченского инцидента. Совет ЕС уже выступил за усиление НАТО в Черном море.

Об этом на днях сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис. По его словам, увеличить американское присутствие в Черном море необходимо из-за недавних ситуаций, где «безопасность» подверглась разным «вызовам».