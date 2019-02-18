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Поклонская ответила стихами на заявление Порошенко об «истории успеха» Украины 

РИА Новости Крым 33 минуты назад
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская в стихотворной форме прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко, который охарактеризовал нынешнюю ситуацию в стране как "историю успеха". Стихотворение опубликовано в социальных сетях. По словам Поклонской, его они написали вместе с супругом.
Как сообщалось ранее, Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал происходящее на Украине "историей успеха".
"Каким же глубоким цинизмом надо обладать, чтобы назвать катастрофическую ситуацию на Украине "историей успеха"! Это успех воров и экстремистов, но он не бывает долгим", — добавила Поклонская.
Если Украина прекратит стрелять,
Где же будет деньги Порошенко брать?
Где возьмет поддержку партии войны?
Как он сможет вскоре избежать тюрьмы?
Сегодня Украина захвачена врагом,
Не войсками вермахта — бандеровцы кругом.
Люди по квартирам затаясь сидят,
Экономят гривны, в тряпочку молчат.
То, как им живется — истинный "успех",
Пятилетний нервный и очень горький смех.
Обокрали полностью, как на воровском бану,
Забрали мир, спокойствие и свою страну.
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Комментарии3
Политика , Видео , Украина , Петр Порошенко , Наталья Поклонская , Госдума
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