Встречи Путина с общественностью станут постоянными

Такие встречи будут проходить на постоянной основе.

«Что очень важно, [президент] объявил, что так будет всегда, что перед каждым президиумом Госсовета будет отдельная встреча с общественностью», — отметил Сергей Кириенко.

1 февраля 2019 года начали функционировать 16 рабочих групп Государственного совета по главным вопросам социально-экономического развития, в том числе по реализации национальных проектов. Их возглавили губернаторы регионов. По словам Кириенко, руководители субъектов РФ смогут «на равных разговаривать и с министрами, и с вице-премьерами». Диалог поможет в совместном поиске решений.

Группы начнут работу за один-два месяца до президиума Госсовета. К обсуждению подключатся представители всех ведомств и регионов.

«Задача — не просто озвучить готовые решения, не просто поговорить, задача — найти решения там, где они не очевидны, причем найти такие решения, которые будут работать в каждом конкретном регионе», — отметил Сергей Кириенко.

12 февраля Путин объявил о старте серии совещаний с общественностью по реализации национальных проектов. Об этом он рассказал на первой такой встрече в Казани перед заседанием президиума Госсовета. Его посвятили нацпроекту «Жилье и городская среда».