Кириенко рассказал о преимуществах нового формата госсовета

Сергей Кириенко. Новый формат президиумов госсовета, когда главы регионов встречаются с федеральными министрами и вице-премьерами, а потом подводят итоги дискуссий с участием главы государства, позволяет вырабатывать наиболее подходящие для каждого субъекта решения, заявил первый замруководителя администрации президента России

Он подчеркнул, что подготовка к президиумам госсовета начинается задолго до их проведения.

"Президент утвердил 16 постоянно действующих рабочих групп, то есть каждую из которых возглавляет один из губернаторов. Работа такой рабочей группы начинается за месяц, за два до президиума госсовета с представителями всех ведомств, с представителями всех регионов… Задача — не готовые решения озвучивать, задача — не просто поговорить, задача — найти решения там, где они неочевидны. Причем, найти такие решения, которые будут работать в каждом конкретном регионе", — сказал Кириенко в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По его словам, прежде чем вынести вопросы на госсовет, губернаторы тщательно прорабатывают вопросы на региональном уровне.

"То есть он (губернатор) приезжает, точно понимая, как это работает у него. Такая подготовка позволяет руководителям регионов с экспертной точки зрения, с профессиональной точки зрения на равных разговаривать и с министрами, и с вице-премьерами", — сказал первый замруководителя администрации президента РФ.

Кириенко также отметил, что нередко обсуждение проблем на президиуме госсовета ведется в достаточно жесткой форме. Именно поэтому заседания проходят без участия СМИ.

"То есть прямо половина губернаторского корпуса на каждый такой президиум госсовета собирается за три дня, то есть двое суток идет работа губернаторов и экспертов, на третий день приезжают федеральные министры, вице-премьеры, направляются эксперты и идет очень непростой разговор. Он именно поэтому без камер… Иногда довольно жесткий", — сказал Кириенко, добавив, что последнее слово остается за президентом.

Он отметил, что дискуссия на госсовете проходит откровенно.

"Президиум госсовета — это орган при президенте, поэтому решение принимает президент, но дискуссия идет абсолютно откровенная", — заявил Кириенко.

Он также добавил, что в этом году глава государства провел встречу с общественностью, теперь такие мероприятия станут традиционными и будут проходить перед каждым заседанием президиума госсовета.