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Депутат Госдумы призвал к ужесточению наказания за фейковые новости 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Трудовая партия России
Наказание за распространение недостоверной информации нужно ужесточать вплоть до уголовной ответственности, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.
Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме обсуждается идея о запрете приобретать машины россиянам, если они не имеют в аренде или в собственности гаража или парковочного места. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил агентству, что данная информация является фейком.
"Нужно ужесточать наказание за подобные такие "утки", потому что через такие шутки происходит раскачивание общества… Я считаю, что должна быть серьезная ответственность за такие вещи", — сказал РИА Новости Вострецов.
Парламентарий добавил, что такие сообщения не соответствуют действительности и являются вредительством.
"В любом случае, чтоб неповадно было, я считаю, что в самые короткие сроки нужно принимать закон о фейковых новостях и штрафы, (наказание) вплоть до уголовной ответственности должно быть таким серьезным, чтобы подумал десять раз такой шутник, что шутить с обществом не надо", — заключил депутат.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что недостоверная информация вводит в заблуждение и пугает людей.
"Такие громкие заявления, распространяемые в СМИ, в социальных сетях, людей пугают, вводят в заблуждение. Они не имеют никакого отношения к реальному положению вещей, и я считаю, что как минимум мы должны более ответственно подходить к тому, как распространяется информация, и проверять источники ее происхождения", — сказал он РИА Новости.
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Политика , Сергей Вострецов , Сергей Боярский , Евгений Москвичев , Госдума , РИА Новости
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