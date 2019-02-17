Депутат Госдумы призвал к ужесточению наказания за фейковые новости

Наказание за распространение недостоверной информации нужно ужесточать вплоть до уголовной ответственности, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов

Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме обсуждается идея о запрете приобретать машины россиянам, если они не имеют в аренде или в собственности гаража или парковочного места. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил агентству, что данная информация является фейком.

"Нужно ужесточать наказание за подобные такие "утки", потому что через такие шутки происходит раскачивание общества… Я считаю, что должна быть серьезная ответственность за такие вещи", — сказал РИА Новости Вострецов.

Парламентарий добавил, что такие сообщения не соответствуют действительности и являются вредительством.

"В любом случае, чтоб неповадно было, я считаю, что в самые короткие сроки нужно принимать закон о фейковых новостях и штрафы, (наказание) вплоть до уголовной ответственности должно быть таким серьезным, чтобы подумал десять раз такой шутник, что шутить с обществом не надо", — заключил депутат.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что недостоверная информация вводит в заблуждение и пугает людей.