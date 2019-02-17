Лавров высказался о бессмысленности санкций

Своим мнением глава российского внешнеполитического ведомства поделился отвечая на вопрос относительно очередного пакета санкций, который готовят США , в интервью программе « Москва . Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они ещё не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль», — сказал Лавров.

Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков , отношения между двумя странами вряд ли улучшатся в обозримой перспективе.

«По-моему и так всё плохо. Перспектива тоже не просматривается. Посмотрим, какие санкции будут, потом решим, как реагировать», — сказал он.

13 февраля в конгресс США внесли законопроект, предусматривающий новые антироссийские санкции. Он затрагивает банковский и энергетический сектор России, а также касается ее госдолга. Необходимость новых мер объясняется российским вмешательством в выборы в США», «злонамеренным влиянием в Сирии» и «агрессией на Украине».