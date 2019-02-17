Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал бессмысленность антироссийских санкций и пожалел американцев, сообщает РИА Новости.
Своим мнением глава российского внешнеполитического ведомства поделился отвечая на вопрос относительно очередного пакета санкций, который готовят США, в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они ещё не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль», — сказал Лавров.
Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отношения между двумя странами вряд ли улучшатся в обозримой перспективе.
«По-моему и так всё плохо. Перспектива тоже не просматривается. Посмотрим, какие санкции будут, потом решим, как реагировать», — сказал он.
13 февраля в конгресс США внесли законопроект, предусматривающий новые антироссийские санкции. Он затрагивает банковский и энергетический сектор России, а также касается ее госдолга. Необходимость новых мер объясняется российским вмешательством в выборы в США», «злонамеренным влиянием в Сирии» и «агрессией на Украине».